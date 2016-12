College Utrecht scoort voldoende op kerstrapport

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 07:00 uur | update: 08:43 uur

UTRECHT - Het Utrechts college krijgt een voldoende op het kerstrapport. Voor het derde jaar op rij gaf een panel van deskundigen een cijfer aan alle wethouders en de burgemeester van Utrecht.



Het keurkorps bestaat dit jaar uit voormalig Leefbaar Utrecht-voorman Broos Schnetz, Diane Hoekstra, politiek verslaggever bij AD Utrechts Nieuwsblad en Marc van Rossum du Chattel, die de gemeentelijke politiek volgt voor RTV Utrecht. Het panel deelt Dommetjes uit, waarbij vijf stuks het maximum is.



JANSEN

Wethouder Paulus Jansen is de beste bestuurder volgens het panel. Hij krijgt 4 Dommetjes. De deskundigen roemen de SP'er om zijn dossierkennis. Hij is ook heel erg bereikbaar voor burgers en pers. Een minpunt is dat hij soms nogal drammerig kan zijn.



EVERHARDT

Wethouder Victor Everhardt (D66) en burgemeester Jan van Zanen (VVD) zijn gedeeld tweede. Zij krijgen allebei 3,5 Dommetje. Everhardt doet het heel erg goed op het gebied van Jeugdzorg, vindt het panel, al is dat voor het grote publiek niet zichtbaar. De wethouder zou alleen iets moeten doen aan zijn presentatie. Hij praat vaak veel te wollig, vindt het panel.



VAN ZANEN

Burgemeester Jan van Zanen wordt omschreven als een echte burgervader. Hij doet het goed op handhaving bij overlastgevende winkels en cafés. Ook kreeg zijn radicaliseringsaanpak landelijke navolging. Net als in voorgaande jaren constateert het panel dat Van Zanen risico's mijdt. Soms zou hij zich wat politieker mogen uitspreken, net als zijn collega's van de andere drie grote steden, aldus het panel.



DIEPEVEEN

Wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks) krijgt ook 3,5 Dommetje, maar scoort net iets minder goed dan Van Zanen en Everhardt. Diepeveen wordt een aanwinst genoemd voor de stad. Hij verving Margriet Jongerius, die vroegtijdig vertrok. Diepeveen heeft zich de stad razendsnel eigen gemaakt en is sociaal erg behendig. Als het gaat om daklozenbeleid zou hij wat meer mogen doorpakken, vindt het panel.



KREIJKAMP

Wethouder Jeroen Kreijkamp (D66) vormt in zijn eentje de grijze middenmoot. Bij het bedrijfsleven liet hij zich weinig zien, maar dat gaat het laatste jaar beter. Kreijkamp krijgt toch 3 Dommetjes. Hij is degelijk en heeft zijn portefeuille Financiën goed op orde, luidt het oordeel.



VAN HOOIJDONK

Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) en Kees Geldof (VVD) vormen de achterhoede. Zij krijgen ook 3 Dommetjes, maar eindigen toch onder Kreijkamp. Het panel is verdeeld over Lot van Hooijdonk. Ze draagt het gedachtegoed van GroenLinks prima uit en krijgt veel voor elkaar als het gaat om duurzaamheidsbeleid. Aan de andere kant wil ze heel vaak geen antwoord geven op lastige vragen, terwijl ze wel altijd vooraan staat als er een lintje wordt doorgeknipt.



GELDOF

Kees Geldof lijkt niet gelukkig in zijn positie. Hij moet het vooral over bomen hebben en dat is niet de prioriteit voor een VVD-politicus. Volgens het panel heeft hij ook een onmogelijke portefeuille: alle dossiers die andere partijen niet wilden hebben. Kritiek is er op zijn communicatiebeleid over het nieuwe inzamelen. Burgers klagen daarover, maar krijgen nauwelijks antwoord. Pluspunt is dat Geldof ervoor gezorgd heeft dat er meer openbare toiletten in de binnenstad komen.







2016

1. Jansen 4

2. Van Zanen 3,5

2. Everhardt 3,5

4. Diepeveen 3,5

5. Kreijkamp 3

6. Geldof 3

6. Van Hooijdonk 3



