Jesse Puts ontvangt sportpenning van burgemeester Van Zanen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 19 december 2016, 21:44 uur | update: dinsdag 20 december 2016, 10:31 uur

Puts neemt de sportpenning in ontvangst. Foto: Sem van der Wal (Foto 1 van 2) Foto: Sem van der Wal (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - Jesse Puts heeft de sportpenning ontvangen van burgemeester Jan van Zanen. De topzwemmer werd maandagavond gehuldigd in Utrecht.



Puts mag zich sinds 10 december wereldkampioen noemen op de 50 meter vrije slag (kortebaan). Afgelopen weekend zwom de 22-jarige Puts ook al twee keer een nieuw Nederlands record op de 50 meter vrij.



Jesse vertelde maandagochtend in Utrecht is Wakker dat hij uitkijkt naar de huldiging. "Ik weet niet precies wat ik er van moet verwachten, want ik heb het nog nooit mee gemaakt. Ik ben benieuwd, maar ik heb er zin in!"



ZONNETJE

Puts vindt het bovendien bijzonder dat hij in zijn Utrecht in het zonnetje wordt gezet. "Ik heb hier 21 jaar van mij 22 jaar gewoond. Dus Utrecht is wel echt mijn stad inderdaad."



De afgelopen dagen waren bijzonder voor de Utrechter. "Ik kreeg heel veel verzoekjes voor interviews en veel berichtjes en die stromen nog steeds binnen. Maar voor de rest deed ik gewoon rustig aan om me voor te bereiden op de wedstrijd, want ik wilde dit jaar nog een keer heel hard zwemmen."



OLYMPISCHE SPELEN

Puts geniet dus enorm van alle aandacht, maar kijkt al uit naar wat zijn loopbaan nog meer zal brengen. Ondertussen blijft 'ie keihard trainen, want hij heeft grote ambities. "Ik zou over 3,5 jaar graag Olympisch kampioen willen worden. Rond die tijd zal ik dan ook graag de allereerste man onder de twintig zijn."



Na vanavond blijft hij nog even genieten van een welverdiende vakantie. "Ik was er wel aan toe. Ik heb superhard getraind vanaf de zomer. Vooral na twee weken goede prestaties voelt dat wel goed."





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht