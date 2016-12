Utrechtse huurders klagen over vocht en schimmel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 06:00 uur

Schimmel in een huurwoning in Utrecht. Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 2) Het vocht blijft in sommige huizen binnen op de ramen staan. Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 2) ‹ ›

PROVINCIE UTRECHT - Utrechters die klagen over hun huurwoning hebben vaak last van schimmels en vocht in hun huis. Dat valt op te maken uit een enquête die RTV Utrecht samen met de andere regionale omroepen en de NOS heef uitgevoerd. Meer dan 700 Utrechters vulden de vragenlijst in.



41 procent van de respondenten klaagt over bijvoorbeeld de badkamer of keuken. "Ik heb schimmel achter mijn bed en in mijn keukenkastjes," zegt een van hen. Een andere huurder wijst op een slechte badkamer. "Ik heb zwarte vlekken van de schimmel op het plafond, er is onvoldoende ventilatie en de kraan lekt dwars door het metaal."



LEKKAGES

Van de Utrechtse huurders die de enquête invulden heeft 46 procent last van vocht of lekkages. "Alle ramen in alle vertrekken zijn vochtig", zegt een Utrechter. "De druppels dwarrelen er vanaf. We ventileren zoveel als we kunnen, maar het is helaas onvoldoende. Op de kozijnen staat geregeld schimmel." Maar het kan nog erger, zegt een andere huurder. "In de meterkast staan soms de stoppen door en het water loopt langs de muur."



Veel klagende huurders stellen bovendien dat hun huis moeilijk warm te stoken is. 49 procent van de deelnemers lukt het niet om hun woning op temperatuur te krijgen. "Ik woon hier nu bijna 26 jaar en zolang klaag ik al over de kou en tocht. Zelfs uit de stopcontacten komt wind," zegt een van hen. "Mijn zolder is in de winter ijskoud en in de zomer bloedheet," schrijft een huurder.



BADKAMERS

Badkamers krijgen van de ondervraagden ronduit een onvoldoende: een 5,3. Het gemiddelde cijfer voor een Utrechtse huurwoning is een 6. Dat betekent dat er zeker ook huurders zijn die wel tevreden zijn met hun huis. Woningbouwcorporaties Mitros en Portaal, twee grote verhuurders, kunnen rekenen op het laagste cijfer van de Utrechtse respondenten. Hun huizen worden gewaardeerd met een 5,7.



Veel klachten bij Mitros en Portaal gaan over vochtige huizen, die moeilijk warm te stoken blijken. Volgens de verhuurders is het belangrijk dat huurders hun huis goed ventileren. Daardoor ontstaat minder snel schimmel en bovendien is een huis met drogere lucht gemakkelijker te verwarmen. Ze stellen verder klachten altijd serieus te nemen en ook energieadvies te geven aan huurders.



LANDELIJK

De enquête is landelijk verspreid via de websites van alle regionale omroepen. In totaal hebben bijna 9000 mensen de enquête ingevuld. De respondenten geven hun huurhuis gemiddeld een 6.1. Dat is dus vergelijkbaar met de Utrechtse huurders die hun huis gemiddeld een 6.0 geven.



In Noord-Holland is de waardering onder de respondenten het laagst (5,3) en in Flevoland (6,4) het hoogst. Opvallend is dat in Noord-Holland huurwoningen gemiddeld genomen het oudst zijn en in Flevoland het nieuwst. In Utrecht zijn er ook huurders die klagen over hun oude woning. "Er is 40 jaar al geen onderhoud verricht. Mijn huis heeft dan ook energielabel G", stelt een van hen.



NUANCERING

De uitkomsten van het onderzoek vragen wel om een kleine nuancering. Omdat mensen met klachten waarschijnlijk eerder geneigd zijn de enquête in te vullen dan mensen zonder klachten, zal het gemiddelde cijfer voor een huurhuis mogelijk wat lager uitvallen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht