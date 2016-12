Jong FC Utrecht wint in eigen huis van Telstar

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 19 december 2016, 23:31 uur | update: dinsdag 20 december 2016, 10:30 uur

Foto: FC Utrecht

UTRECHT - Jong FC Utrecht heeft in stadion Galgenwaard met 2-1 gewonnen van Telstar. De ploeg van coach Robin Pronk was in de eerste helft heer en meester. Door doelpunten van Kerk en Sow stond het binnen twintig minuten 2-0 voor de Utrechters.



In de tweede helft deed Telstar wat terug via Zamouri. Jong FC Utrecht kreeg daarna een uitgelezen kans om de wedstrijd op slot te gooien, maar Karim Loukili miste de toegekende strafschop.



Door de winst stijgt Jong FC Utrecht een plaats ten koste van Fortuna Sittard. Het staat nu 17e in de Jupiler League, met 17 punten uit 19 wedstrijden.





