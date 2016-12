Utrechtse leerlingen zeggen schooltrip Duitse kerstmarkt af

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 20 december 2016, 14:19 uur | update: 17:35 uur

Leerlingen van het Christelijk Gymnasium in Utrecht. Foto: Lex van Lieshout, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Een aantal leerlingen van het Christelijk Gymnasium in Utrecht die dinsdagochtend naar een kerstmarkt in Aken zouden afreizen, hebben besloten niet mee te gaan met hun klasgenoten. Dit naar aanleiding van de aanslag in Berlijn. Maandagavond raasde een bestuurder van een vrachtwagen over de kerstmarkt, waarbij zeker twaalf mensen om het leven kwamen.



"Ik heb de leerlingen vanochtend vroeg in de hal gehoord. De sfeer was gelaten, een aantal leerlingen is niet meegegaan, maar het grootste deel wel", zegt rector Rosanne Bekker van de school.



De school besloot de schooltrip, ondanks de aanslag, door te laten gaan. "Het is natuurlijk ook kort na de gebeurtenis, dus dan is het lastig om daar snel op te reageren." De school zegt het advies te volgen van de overheid. "Dat is niet negatief, dus we gunnen iedereen zijn uitje."



BERLIJN

Het Calscollege in Nieuwegein en IJsselstein bezoekt Berlijn in april. Het college laat weten dat de schooltrip doorgaat. "De aanslag in Berlijn brengt daar geen verandering in."



Het Openbaar Lyceum in Zeist is van plan om in februari naar Berlijn te gaan, maar heeft nog geen beslissing genomen. "We hebben er nog niet over nagedacht. Het is te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen", aldus de rector van de school.



BRUSSEL

Het Kalsbeek College laat weten geen reisjes in de planning te hebben staan. Een medewerker zegt wel een reis naar Parijs eerder dit jaar te hebben geannuleerd vlak na de aanslagen in Brussel. "We kijken wel naar de adviezen die door de overheid worden gegeven", aldus de school.



Het Ichthus College in Veenendaal organiseert in februari een activiteit in het Duitse Sauerland, maar heeft die trip tot nu toe nog niet afgezegd. "Ook wij kijken naar het advies van de overheid."



BUSREIZEN

Busmaatschappijen Oad en Gebo bieden reizigers de mogelijkheid de busreis kosteloos te annuleren. De bedrijven kregen dinsdagochtend een zeer beperkt aantal telefoontjes van reizigers. De busmaatschappijen, met opstapplaatsen in Amersfoort, Utrecht en Veenendaal, voeren de komende dagen gewoon hun eendaagse reizen naar Duitse kerstmarkten uit.



Busbedrijf Besseling in Amersfoort zegt desgevraagd dat zij dit seizoen geen tours meer aanbieden. Volgens het vervoersbedrijf zijn alle excursies naar kerstmarkten dit jaar al geweest.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 5 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers de overheid is niet negatief over het doorgaan van de school uitjes die richting duitsland gaan voor de kerstmarkt. neemt diezelfde overheid ook de verantwoordelijkheid mocht er ,toevallig, toch iets gebeuren. twee uit | 21-12-2016 17:01 uur Stelletje zielepieten man, de kans is juist nu minimaal dat er weer iets dergelijks gebeurt. Overal is er verscherpte controle dus nu is het extra veilig. Bovendien kan het overal gebeuren, ook als je naar de supermarkt gaat voor je boodschapje. Slaan ze dat dan ook maar over? RvD uit Woudenberg | 20-12-2016 20:46 uur En zo gaat de aardigheid overal af. En worden we steeds wat banger. Enge ontwikkeling die niet te stoppen lijkt. P uit Zeist | 20-12-2016 15:31 uur Aken en Berlijn liggen ook wel het dicht bij elkaar. je kan ook angst kweken maar dan kan je nergens meer na toe Guusje uit Ij-stein | 20-12-2016 15:19 uur Oei! In Aken zijn al een aantal maal terroristische cellen opgespoord. We moeten de angst niet laten overwinnen, maar toch ... Goochem uit Utreg | 20-12-2016 14:52 uur

Nieuwsoverzicht