"Renovatie smederij Lage Vuursche laat tóch op zich wachten"

Het bord bij de smederij in Lage Vuursche. Foto: Caspar Huurdeman

LAGE VUURSCHE - Het is nu echt de hoogste tijd dat de voormalige smederij aan de Dorpsstraat in Lage Vuursche wordt gerenoveerd. Dat vindt de Baarnse fractie van het CDA, die er vragen over heeft gesteld aan het college.



De gemeente heeft een vergunning afgegeven, maar er is nog niet gestart met de renovatie van het vervallen pand. Daarmee heeft de eigenaar zich niet aan de afspraken gehouden, zegt het CDA.



"Waarom laat je de deadline passeren, terwijl je weet dat er al zo'n voorgeschiedenis is met die smederij? Er moet nu gehandhaafd worden en de eigenaar gesommeerd wordt om te starten met de bouw," aldus fractievoorzitter Rik van Hardeveld.



De bedoeling is dat er appartementen komen in de oude smederij. Twee weken geleden leek er juist nog schot te zitten in de renovatie. Bij het pand was een groot paneel neergezet waarop te zien is hoe het gebouw er na de renovatie uit gaat zien. "Voor ons is het belangrijk dat we nu zien dat er iets gaat gebeuren," vertelde de contactcommissie Lage Vuursche toen tegen RTV Utrecht.



Woensdag beantwoordt het college de vragen van het CDA.



Reacties van lezers slopen dat ding en iets nieuws neer zetten. twee uit | 21-12-2016 16:55 uur Lage Vuursche is een soepele geldmachine. Dag in, dag uit flaneren hele horden dagjesmensen door het dorp. Iedereen vindt het er hartstikke leuk. Hou toch op met paniek zaaien over de oude smederij. Het komt allemaal niet op een dag of week aan. Stelletje verwende kinderen. Boer Koekoek uit Meulunteren | 20-12-2016 17:00 uur

