Agenten herdenken onbekende dode man Oud-Zuilen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 20 december 2016, 14:17 uur | update: 17:35 uur

Agenten herdachten de onbekende man. Foto: Menno Bausch (Foto 1 van 3) De politie plaatste een houten kruis op Rusthof. Foto: Menno Bausch (Foto 2 van 3) Rechercheurs staken kaarsjes aan. Foto: Menno Bausch (Foto 3 van 3) ‹ ›

OUD-ZUILEN/LEUSDEN - Rechercheurs hebben dinsdag kaarsen en wierook aangestoken bij het graf van de onbekende man die in Oud-Zuilen werd gevonden. Ook vervingen de agenten het plastic herdenkingsbordje bij zijn graf in Leusden door een houten kruis. Dat deden ze omdat het precies een jaar is geleden dat een voorbijganger het lichaam van de man in de Vecht zag liggen.



De politie heeft ondanks een zeer uitgebreid onderzoek nog steeds geen idee wie de Aziatische man is en hoe hij in het water terecht is gekomen. De recherche heeft onder meer foto's verspreid en een gezichtsreconstructie laten maken. De man werd dit jaar in het bijzijn van journalisten en rechercheurs begraven op Rusthof in Leusden.



De politie laat via Facebook weten dat het onderzoek naar de identiteit van de man nog steeds gaande is. Tips die de politie verder kunnen helpen zijn dan ook welkom. De man was tussen de 20 en 30 jaar oud, 1.75 meter lang en had een slank tot normaal postuur. Hij had zwart haar en bruine ogen, een verzorgd gebit en geen tatoeages.



Het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld besteedt 28 december weer aandacht aan de zaak.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 2 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Inderdaad, heel mooi gebaar. Triest dat daar iemand ligt, waarvan de familie geen idee heeft waar hij is en wat er met hem is gebeurd. gaulette uit De Meern | 20-12-2016 17:40 uur Mooi gebaar! liesbeth uit Zeist | 20-12-2016 15:51 uur

Nieuwsoverzicht