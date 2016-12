Hennepafval gedumpt in Veenendaal

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 20 december 2016, 15:34 uur | update: 15:36 uur

De spullen werden gedumpt langs de Slaperdijk. Foto: Gemeente Veenendaal

VEENENDAAL - In Veenendaal heeft de politie hennepafval gevonden. In de berm langs de Slaperdijk werden plastic tassen met het afval aangetroffen.



Wie er achter de dump zit is niet duidelijk. De politie is op zoek naar getuigen.



Tips kunnen worden doorgegeven op het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 2 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers aan het tasje te zien was het een aanbieding van JUMBO Guusje uit Ij-stein | 21-12-2016 10:13 uur Kiep je zakken leeg en neem ze mee! Niets mis met kweken, maar doe het netjes! C uit | 20-12-2016 19:16 uur

Nieuwsoverzicht