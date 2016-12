Asscher: "Hou kinderen weg van alFitrah-moskee"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 20 december 2016, 16:02 uur | update: 16:20 uur

UTRECHT/DEN HAAG - Ouders zouden hun kinderen weg moeten houden van de salafistische AlFitrah-moskee in Utrecht. Dat zei minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken dinsdag in de Tweede Kamer na berichten over negatieve beÔnvloeding van kinderen in het gebedshuis.



Zo krijgen de kinderen de boodschap dat ze bij crimineel gedrag van moslims geen aangifte zouden moeten doen. Asscher vindt deze gang van zaken "zeer zorgelijk en volkomen verwerpelijk".



VERGIFTIGINGEN

Ouders moeten hun kinderen volgens hem niet laten "vergiftigen met deze zieke denkbeelden. Dit kan niet door de beugel'', zei Asscher. Maar hij wil de moskee niet sluiten, waar PVV en de VVD-jongerenorganisatie JOVD in Utrecht op aandringen.



Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht gaat dinsdagmiddag praten met het moskeebestuur. Volgens Asscher gaat Van Zanen om opheldering vragen. Bekend is dat het Utrechtse gemeentebestuur grote zorgen heeft over het onderwijs op de moskeeschool en over de financiering van de islamitische organisatie.



TERRORISTISCH

Het Verwey-Jonker Instituut presenteerde recent het resultaat van een door Utrecht en het ministerie van Sociale Zaken aangevraagd onderzoek. Daaruit bleek onder andere dat het moskeeonderwijs zeer strikt op de eigen islamitische identiteit is gericht. De FIOD deed in september een inval bij de moskee omdat er verdenkingen zijn van witwassen en geld afkomstig van een terroristische organisatie.



Het moskeebestuur kon dinsdag geen commentaar geven, maar zei eerder dat de beweringen niet kloppen. "Wij moedigen onze kinderen aan zich niet in te laten met criminaliteit en geweld en zich netjes te gedragen."





