Politie treft drugslab aan in Utrecht

UTRECHT - Een inval vanmiddag bij een huis aan de Gageldijk in Utrecht. De politie heeft daar een drugslaboratorium aangetroffen. Dat meldt de politie. De inval is onderdeel van een onderzoek naar een internationale drugsbende.



Het drugslab was niet meer in werking. Wel werden synthestische drugs en spullen aangetroffen. Hoeveel drugs in beslag is genomen is niet bekend. Er zijn geen aanhoudingen verricht.



BELGIň

De politie deed de inval nadat vorige week nieuwe informatie verkregen werd na invallen in zeven panden in de omgeving Nijkerk, Zeewolde en Deventer. Daarbij werden vier aanhoudingen verricht. Twee verdachten zijn overgeleverd aan de Belgische autoriteiten. De andere twee zitten vast in Nederland.



De invallen zijn onderdeel van een onderzoek naar een internationale drugsbende die grondstoffen inkocht voor synthetische drugs, zoals xtc en amfetamines. De chemische stoffen werden vanuit China ingevoerd via zowel de Antwerpse haven en via buitenlandse luchthavens om door te worden geleverd naar Nederland.



STRAATWAARDE

Tussen begin 2015 en december 2016 werden verschillende belangrijke ladingen onderschept aan de grens van BelgiŽ, Nederland en Duitsland. Omgezet naar synthetische drugs zouden de ingevoerde grondstoffen een straatwaarde kunnen hebben van 50 miljoen euro.



In BelgiŽ en Duitsland werden de afgelopen dagen vijf personen aangehouden met de Belgische en Mexicaanse nationaliteit. Bij de huiszoekingen in BelgiŽ, Nederland en Duitsland werden niet alleen drugs, maar ook grote hoeveelheden cash geld, juwelen en wapens in beslag genomen.



