Heuvelrug wil uiteindelijk af van rubberkorrels

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 20 december 2016, 17:16 uur | update: 19:57 uur

Foto: ANP

UTRECHTSE HEUVELRUG - De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil uiteindelijk helemaal af van sportvelden met rubbergranulaat. Dat ondanks de resultaten van een onderzoek van het RIVM in Bilthoven, dat dinsdagochtend liet weten dat de korrels niet gevaarlijk zijn.



Utrechtse Heuvelrug is tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. Maar wethouder Henk Veldhuizen wil er ook rekening mee houden dat sommige mensen bezorgd zullen blijven. De gemeente heeft namelijk zeven kunstgrasvelden en vier daarvan zijn met rubbergranulaat.



OMSTREDEN

Veldhuizen heeft besloten dat als de omstreden velden vervangen moeten worden, er een ander materiaal gebruikt gaat worden. Hij benadrukt dat er nu dus niet acuut grasmatten vervangen worden, maar dat dat pas gebeurt als er echt nieuwe nodig zijn. Komend seizoen is dat bijvoorbeeld al het geval bij voetbalclub HDS Leersum.



Het RIVM benadrukte dinsdag dat het bespelen van de velden niet gevaarlijk is. "Sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat is gewoon verantwoord", zei een woordvoerder. "Er zitten in rubbergranulaat heel veel verschillende stoffen, maar die komen slechts in zeer lage hoeveelheden vrij. Dat komt doordat die stoffen min of meer zijn opgesloten in het granulaat. Daardoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar."



VERWAARLOOSBAAR

De rubberkorrel leidden de afgelopen maanden tot veel discussie op en rond het voetbalveld. Zo besloten veel voetbalclubs om kunstgras voorlopig te mijden. In onze regio ging het onder meer om FC Driebergen.



De KNVB in Zeist is blij met de conclusie van het RIVM, maar blijft wel alert.



Reacties van lezers ja lachen he jan uit amersfoort. je vergeet dat de banden een proces door maken om de korrels te kunnen maken. het is niet zo dat men de banden vermaalt en klaar. zo'n proces gaat door middel van een chemisch goedje , twee uit | 21-12-2016 18:30 uur Jan, In het raport staat dat er geen gevaar is voor Leukemie, dus geen angst zaaien. Als je kinderen in zand spelen lopen ze waarschijnlijk meer gevaar op omdat ze dan de de vuiligheid van de huisdieren binnen krijgen. De korrels zijn in ieder geval behandeld en schoon geleverd. Wim uit Houten | 21-12-2016 17:06 uur Gelukkig maar dat er toch verstandige mensen zijn. Die paar rubberkorrels zijn een lachertje (hahahaha) vergeleken met al die autobanden die hun kankerverwekkende slijtageproduct op straat achterlaten. Jan uit Amersfoort | 21-12-2016 09:09 uur Hahahaha, wat een schijnheilige farce van de gemeente. Die rubberkorrels zijn van autobanden gemaakt. Autobanden die veelvuldig, met maar liefst vier tegelijk, onder vele auto's door onze dorpskernen rollen en dan voortdurend afslijten. Dat afgesleten rubberstof is vele malen gevaarlijker dan een paar rubberkorrels op een voetbalveld. Dat eerste ademt iedereen in, rubberkorrels niet. Maar ja, de gehele economie moet het hebben van de automobiliteit, dus daarover horen we niemand. Nee, lekker de aandacht afleiden naar voetbalvelden en ouders van jonge kinderen bang maken. Nou beste Jan, als het even meezit, zullen onze kinderen eerder leukemie krijgen van bandenstof dan van rubberkorrels... Hans uit Driebergen-Rijsenbur | 20-12-2016 22:08 uur Natuurlijk! Je wilt toch geen leukemie bij je kinderen of jezelf. Jan uit Amersfoort | 20-12-2016 19:11 uur

