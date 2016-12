Utrecht beoordeelt veiligheid evenementen opnieuw

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 20 december 2016, 18:15 uur | update: 22:00 uur

UTRECHT - De gemeente Utrecht gaat de beveiliging op evenementen opnieuw evalueren. Dit naar aanleiding van de aanslag in Berlijn.



Een woordvoerster zegt dat de gemeente alert is en alert zal blijven. "Op advies van Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) van een paar weken terug zijn we al extra alert op activiteiten deze dagen. Naar aanleiding van 'Berlijn' bekijken we opnieuw welke activiteiten er nog zijn en of de genomen maatregelen voldoende zijn."



De gemeente zegt al langer extra aandacht te besteden aan mogelijke terreurdreiging op evenementen.



Maandagavond reed een vrachtauto in op een kerstmarkt in Berlijn. Het dreigingsniveau blijft vooralsnog onveranderd in Nederland.







