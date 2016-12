Van Zanen: "Gesprek alFitrah-moskee indringend en moeizaam"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 20 december 2016, 18:24 uur | update: woensdag 21 december 2016, 07:14 uur

Burgemeester van Utrecht Jan van Zanen Foto: Evert-Jan Daniels, ANP

UTRECHT - De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen heeft harde kritiek geuit op de salafistische AlFitrah-moskee in Utrecht. Van Zanen roept oud-leerlingen nadrukkelijk op aangifte te doen over de negatieve beïnvloeding die het gebedshuis op de kinderen zou hebben.



De Utrechtse burgemeester had dinsdag een "indringend en moeizaam" gesprek met Suhayb Salam van de moskee. Volgens oud-leerlingen leert de moskee studenten om moslims die strafbare feiten plegen niet aan te geven.



ZORGEN

Van Zanen maakt zich zorgen over kinderen die willens en wetens opgroeien met hun rug naar de samenleving. "Dat accepteer ik niet. Deze stichting levert op dit moment geen bijdrage aan hun toekomst.''



Van Zanen eiste in januari een actieplan te zien waarin nadrukkelijk de vaders en moeders en de leerlingen worden betrokken.



INSPECTIE

In het actieplan moeten antwoorden staan op de door Verwey-Jonker Instituut benoemde risico's. Ook moeten de signalen van de oud-leerlingen niet worden ontkend, maar serieus worden genomen. Daarnaast moet de moskee vrijwillige inspectie toelaten.



Asscher noemde de gang van zaken bij de Utrechtse moskee dinsdag in de Tweede Kamer "zeer zorgelijk en volkomen verwerpelijk".







Reacties van lezers @halloooNL uit Utrecht geef dan geen reactie. twee uit | 21-12-2016 18:43 uur praten,streng toespreken ,in de gaten houden en verder kunnen ze weer hun gang gaan. in dit soort gevallen word toch nooit actie ondernomen. twee uit | 21-12-2016 18:39 uur Jeroen dat zijn al die lui,met dank aan de politiek uit Den Haag S uit Amersfoort | 21-12-2016 11:45 uur Jeroen ik ben het volmondig met je eens. Feestjes aflopen kan van Zanen als de beste. Hij zal wel door zijn VVD bazen in Den Haag gesommeerd zijn een beetje actie te ondernemen. Er komen tenslotte verkiezingen aan. Richard uit Utrecht | 21-12-2016 10:41 uur je kan dat gebouw niet sluiten waar moeten al de knuffel figuren naar toe probeer maar eens als Nederlandse groep verdacht wordt van order verstoring of beïnvloeding worden deze gelijk aan de kant gezet van criminele organisatie Guusje uit Ij-stein | 21-12-2016 10:11 uur Ook ik vind dat het weg moet maar een simpele optie als "sluiten" zet geen zoden aan de dijk. Ergens anders gaat het dan gewoon weer verder en heb je er geen zicht meer op. De enige optie is om de man en al zijn volgelingen op het vliegtuig richting een ander land te zetten waar ze beter passen. JD uit Utrecht | 21-12-2016 09:42 uur @muis1992, huurders genieten huurbescherming die kun je er niet zomaar uitzetten. Laat afitah toch met rust, zijn vrome gelovige mensen. Mijn familie in Engeland is ook niet Angelikaans geworden en beleiden ook hun eigen Hollandse geloof. Van Zanen moet niet zo zeuren over een kleintje bier terwijl de stad in de brand staat. Yoshua uit Utrecht | 21-12-2016 08:36 uur Als we zo gaan praten moeten alle kerken ook weg U weet allemaal wat daar in de donkere kamertjes gebeurde/gebeurt! Het valt mij echt op dat zodra een item gaat over Marokkanen of de moskee er heel wat reactie,s van de zelfde personen zijn.Tip voor de gene die zich aangesproken voelen (123video) gaat het veel sneller halloooNL uit Utrecht | 21-12-2016 08:11 uur Van Zanen is net zo'n natte krant als Wolfsen. Feestjes en borrelen kan ie als de beste. Echte maatregelen nemen niet !! Jeroen uit Lombok | 21-12-2016 07:06 uur Deze gasten huren dit pand en de eigenaar wil wat anders met dit pand, maar dat gaat niet want die gasten willen niet weg??? Gewoon de huur opzeggen, geef ze een half jaar en dan de buldozer erover. Als het andersom zou zijn, zouden deze gasten ook niet oeverloos blijven praten, trouwens ze doen veel behalve redelijk praten, dus weg ermee!! muis1992 uit Utrecht | 20-12-2016 21:51 uur Net zoals Wilders de kous op zijn kop kreeg met het willen oprekken van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting, zo moet Al Fithrah leren dat de grondwettelijke vrijheid van godsdienst grenzen kent. In beide gevallen geldt dat de openbare orde en veiligheid de vrijheid om te provoceren beperkt om vrij van willekeur en geweld te kunnen leven in onze samenleving. Goochem uit Utreg | 20-12-2016 19:53 uur Toe maar, "harde kritiek". Zolang er geen actie op volgt zal dat weinig uithalen. Lombokker uit Utrecht | 20-12-2016 19:39 uur Als er in een nederlandse tent een paar gram te veel wiet ligt of er twijfel is aan de massages die gegeven worden door hard werkende mensen, wordt de deur dicht getimmerd. Ondertussen wordt aan dit soort moskeeen die een echte bedreiging voor de openbare veiligheid vormen, geen stroobreed in de weggelegd en gewoon gefaciliteerd. In sommige gevallen zelfs subsidie verstrekt. Lekker zo door gaan met dit waaibomen beleid. Politiek moet nu doorgrijpen, en aan de bevolking verantwoording af leggen en diep door het stof! Oh-jah-joh? uit Utr. | 20-12-2016 19:14 uur Van Zanen moet een keer zijn verstand gebruiken en ballen tonen. Jan uit Amersfoort | 20-12-2016 19:09 uur Zijn er nu echt in al die jaren niet genoeg aanleidingen geweest om dit ding te sluiten? Doe nu eens wat. gaulette uit De Meern | 20-12-2016 19:07 uur

