Hulpverlening voor Utrechtse terugkeerders uit IS-gebied

UTRECHT - Alle Utrechters die zijn teruggekeerd uit IS-gebied, krijgen een vorm van hulpverlening. Dat zegt de gemeente in antwoord op vragen van de VVD.



Als strafbare feiten zijn gepleegd wordt de hulpverlening, naast andere interventies zoals een enkelband, verplicht opgelegd, aldus de gemeente. Tot nu toe hebben alle terugkeerders die in Utrecht in beeld zijn behoefte gehad aan hulpverlening.



Volgens de gemeente zijn 18 Utrechters vertrokken naar IS-gebied. Drie van hen zijn vermoedelijk omgekomen, en negen mensen zijn weer terug. Drie individuen en een gezin.



TOEZICHT

Volgens de gemeente wordt er alles aan gedaan de terugkeerders uit Jihadistisch strijdgebied in de gaten te houden, maar kan dat niet 24 uur per dag. Naar alle uitreizigers is een strafrechtelijk onderzoek gestart.



Terugkeerders die niet verdacht worden van strafbare feiten zijn niet verplicht om aangeboden hulp te accepteren, maar de Utrechtse terugkeerders doen dat wel, zegt de gemeente.



