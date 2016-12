Putdeksel door ruit gegooid in De Meern

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 20 december 2016, 20:56 uur | update: 21:12 uur

DE MEERN - In De Meern is in de nacht van maandag op dinsdag een ruit ingegooid met een putdeksel. Het gebeurde rond 04.30 uur in een woning aan de Kleermakerslaan.



De politie stelde een buurtonderzoek in, maar dat leverde geen informatie op. De politie doet een oproep voor getuigen.



Niemand raakte gewond.



