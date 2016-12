Boete ex-student met ov-kaart toch omhoog

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 20 december 2016, 21:52 uur | update: 22:00 uur

De ov-chipkaart. Foto: Valerie Kuypers, ANP

UTRECHT - Oud-studenten die ten onrechte nog met hun ov-studentenkaart reizen krijgen toch een hogere boete. Vanaf 1 januari 2018 gaat de boete omhoog van 97 naar 150 euro per halve maand. Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag besloten.



De Utrechtse studentenorganisaties LSVb en ISO noemen de hogere boete disproportioneel en vinden ook dat eerst andere opties serieus onderzocht dienen te worden, zoals de ov-chipkaart automatisch stopzetten. Dat lieten zij in een reactie weten.



MISBRUIK

Het CDA en de VVD pleitten al langer voor een hogere boete, maar stuitten op verzet van minister Jet Bussemaker en de Kamer. Die laatste stemde dinsdag toch in met de hardere aanpak van studentenkaartmisbruikers.



D66-Kamerlid Paul van Meenen bedong wel dat studenten die hun kaart niet opzeggen maar die ook niet gebruiken aan de boete ontkomen.



ONVOORSTELBAAR

Jarmo Berkhout, voorzitter van de LSVb: "Het is onvoorstelbaar dat geen systeem denkbaar is waarin de poortjes gewoon dicht blijven als je onrechtmatig gebruik maakt van je ov-kaart. Waarom meteen studenten beboeten?''



Het liefst zou de Kamer zien dat de studentenkaart automatisch afloopt als een student daarop geen recht meer heeft. Bussemaker hield tot dusver vol dat dat onmogelijk is, maar de Kamer riep haar toch op dat te regelen.



Om onoplettende studenten tegemoet te komen wordt de boete de eerste twee halve maanden juist verlaagd naar 75 euro.



Reacties van lezers Beste Jet, bij invoering van OV-chipkaart maakte je een belofte. De kaart zou automatische stoppen net als bij regulieren abonnementen. Blijkbaar is dat nu niet haalbaar, dus haal je geld op met boetes...er is in 30 jaar niks veranderd. De overheid belazerd nog steeds de burger...gek he dat niemand de overheid nog vertrouwd. Jeroen uit Maarssen | 21-12-2016 14:58 uur In welk parallel universum leeft de LSVB? Stelling van LSVB is echt omgekeerde wereld. Welkom in de echte wereld waarin je zelf zorgdraagt voor je administratie en je dit niet op anderen afwentelt. Bijzonder. Utrechter uit Utrecht | 21-12-2016 09:06 uur En alleen maar goed want ze weten het heel goed, en zo moeilijk is het niet. Ik was student toen de 1ste chipkaart uitkwam, ook ik heb hem gewoon op tijd stop gezet. Ik heb hem gewoon stop laten zetten op de laatste dag school, hoefde alleen nog 1 keer terug voor diploma uitreiking(Nou als ik daar voor moet betalen boeiend). En als je het niet zeker weet kan je altijd gaan informeren, dan bel je het duo op en klaar, beetje zelf gaan na denken. Dennis uit Utrecht | 21-12-2016 08:12 uur DUO beschikt over de gegevens van de aard en de periode van de studie. Die zijn zelfs onderdeel van de website van DUO. Alleen is lange tijd de duidelijkheid op die website onvoldoende geweest. Dat weet DUO ook, want de website is aangepast. De Minister moet in gaan zien dat het wettelijk verplicht is die beschikbare studie-informatie te gebruiken om beslissingen te nemen. Dat houdt ook in dat de geldigheid van het abonnement op de OV kaart automatisch gestopt moet worden. Op zijn vroegst direct na de eerste boete. Laat de rechter zich maar uitspreken. HansD uit Utrecht | 21-12-2016 06:01 uur ze weten heus wel wanneer de kaart verlopen is want ze kunnen ook bier en wijn halen dan moeten ze ook betalen. of niet soms. boete veel te laag. hans uit Utrecht | 20-12-2016 22:07 uur

