Centrum Rhenen wordt eindelijk vernieuwd

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 21 december 2016, 05:59 uur | update: 11:07 uur

Het centrum van Rhenen Foto: RTV Utrecht

RHENEN - Het westelijke centrum van Rhenen wordt vernieuwd. Dat heeft de gemeenteraad van het dorp dinsdagavond besloten. In totaal kost de kwaliteitsimpuls zo'n 2,2 miljoen euro. In 2009 was al sprake van een vernieuwing, maar toen was het geld er niet.



"Je moet het zo zien: de hele vloerbedekking wordt vernieuwd", aldus wethouder Jan Kleijn. Straten gaan op de schop en stoepen worden verbreed. Het westelijke winkelhart krijgt een nieuw aangezicht.



HARD NODIG

De ondernemers wachten al jaren op de vernieuwing en zeggen dat het hard nodig is. "Het centrum is verouderd en oubollig. Door de aanpak kunnen we Rhenen beter op de kaart zetten", zegt Cornelis Mostert van ondernemersvereniging STERC.



Maar zorgen zijn er ook. Zo zijn er vragen over de bereikbaarheid van het centrum. Elke avondspits staat de N225, die door Rhenen loopt, volledig vast. Die weg moet voor de vernieuwing helemaal open.



De Rijnbrug bij Rhenen wordt de komende jaren ook aangepakt. De wethouder heeft de ondernemers beloofd dat die werkzaamheden niet starten, zolang het centrum op de schop is. Volgend jaar april begint de opknapbeurt in het centrum. Een jaar later moet het werk klaar zijn.



BOOM EN STENEN

De stemming dinsdagavond ging niet zonder discussie. Meerdere partijen in de gemeenteraad struikelden over de kap van één plataan op het Paltshof. De politici besloten uiteindelijk dat die moet blijven staan en dus moet de wethouder het plan iets aanpassen.



Ook de kleur van de stenen was onderwerp van discussie. De Progressieve Combinatie wil dat die aansluit bij de monumentale gevels van panden in het centrum. De wethouder zegde toe dat hij er samen met de Monumentencommissie naar gaat kijken.



De bijzondere wederopbouwstijl moet beter naar voren komen in het nieuwe centrum. Dat vindt ook de wethouder belangrijk. "Rhenen behoort tot de 30 best bewaarde steden in de wederopbouwstijl. Wat dat betreft hebben we een uniek centrum."



Reacties van lezers eindelijk heeft wethouder Kleijn het voor elkaar hoor hoera het is gelukt zelf als ondernemer was het niet z''on topper hoor maar het erge nu het gaat ongeveer een heel jaar duren daar komt hij nu mee eerst zei hij dat het i n een stille periode zou gebeuren en ongeveer 2 maanden zou duren hij is echt heel onbetrouwbaar !! am van doorn uit Rhenen | 21-12-2016 23:00 uur

