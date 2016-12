De Ronde Venen praat met clubs over rubberkorrels

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 20 december 2016, 22:21 uur | update: woensdag 21 december 2016, 06:46 uur

Foto: RTV Utrecht

DE RONDE VENEN - De gemeente De Ronde Venen gaat vandaag met sportverenigingen om tafel over de uitkomst van het onderzoek naar rubberkorrels op kunstgrasvelden. Het RIVM maakte dinsdag bekend dat er gewoon op de velden gesport kan worden.



Het risico dat sporters daar ziek van worden is volgens het RIVM 'praktisch verwaarloosbaar'. Sportwethouder Alberta Schuurs wil eerst weten wat de gedachten zijn bij de clubs, voordat ze een standpunt inneemt over de toekomst van de velden.



"Ondanks de uitslag zal het rapport niet direct alle zorgen bij iedereen wegnemen, daar wil ik rekening mee houden als we conclusies trekken", zegt Schuurs. Ze is erg benieuwd naar de mening van de clubs.



Het is niet de eerste keer dat de korrels onderwerp van gesprek is tussen de wethouder en de clubs. Direct na de uitzending van Zembla over de korrels, ging ze al met de verenigingen op tafel. Toen is afgesproken te wachten tot het advies van het RIVM en dat ligt er nu.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht