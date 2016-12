Sharon van Rouwendaal ontvangt alsnog Gouden Soester

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 21 december 2016, 08:22 uur | update: 09:22 uur

Sharon van Rouwendaal in september bij haar huldiging in Soest. Foto: RTV Utrecht

SOEST - Zwemster Sharon van Rouwendaal krijgt vanmiddag alsnog de allereerste Gouden Soester opgespeld. Ze krijgt het eerbetoon omdat ze tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro een gouden medaille heeft gewonnen op de 10 km open water.



Van Rouwendaal werd in september in Soest al gehuldigd door een apetrotse burgemeester Metz, maar toen was de speld nog niet klaar. Edelsmid Kees van Schalm heeft inmiddels de laatste hand gelegd aan het eerbetoon en daarom komt Van Rouwendaal terug naar het dorp waar ze lang woonde.



De zwemster begon op jonge leeftijd haar zwemcarrière bij zwemvereniging De Duinkikkers in Soest. Inmiddels woont en traint ze in Frankrijk.



VERWACHTINGEN

Metz denkt dat de zegetocht van Van Rouwendaal nog niet klaar is. "Ze scoort ook in andere wedstrijden voortdurend, dus we hebben stiekem ook nog wel veel verwachtingen van haar." Deze zomer doet Van Rouwendaal mee aan het WK in Hongarije.



Overigens wacht de zwemster vanavond mogelijk nog een ander eerbetoon. Ze is genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar in Nederland. Tijdens het Sportgala 2016 wordt bekend of ze deze titel ook gewonnen heeft. Het evenement wordt vanaf 20.30 uur live uitgezonden door de NOS.



