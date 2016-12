Zorgen in De Bilt over tijdelijke woningen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 21 december 2016, 10:31 uur | update: 17:09 uur

Foto: Gemeente De Bilt

DE BILT - Bewoners in de Bilt maken zich zorgen over de bouw van tijdelijke woningen voor statushouders, spoedzoekers en starters. Omwonenden zijn bezorgd over de waarde van hun huizen, het verdwijnen van groen of ze vinden dat sociale woningbouw niet past in het deel van de gemeente. Dat is te lezen in brieven die RTV Utrecht in bezit heeft.



Omwonenden van het Burgemeester Fabiuspark zeggen verontwaardigd te zijn over de voorgenomen bouw van zes woningen op een speelveldje voor de kinderen in de buurt. "Wij vragen ons sterk af of de nood nu zo hoog is dat er zulke onorthodoxe maatregelen nodig zijn", schrijven ze.



Bij het Oude Biltsche Meertje zijn omwonenden ook bang dat de integratie van de nieuwe bewoners in de wijk niet gaat lukken. "Sociale woningbouw past niet goed in dit gedeelte van onze gemeente".



ZEVEN LOCATIES

De tijdelijke woningen komen op zeven verschillende locaties in de gemeente en blijven maximaal tien jaar staan. De woningen worden volgens de gemeente gebouwd "voor een mix van woningzoekenden". De gemeente wil snel woningen beschikbaar hebben voor statushouders; asielzoekers die mogen blijven. Tegelijkertijd zijn de woningen geschikt voor starters op de woningmarkt en mensen die door omstandigheden met spoed een betaalbare huurwoning nodig hebben.



Per locatie is maximaal de helft van de tijdelijke woningen bestemd voor statushouders. Ze zijn geschikt voor één à twee persoonshuishoudens en zijn gelijkvloers.



INLOOPAVONDEN

Wethouder Madeleine Bakker van de Bilt zegt te begrijpen dat omwonenden bezwaren hebben. Wel denkt ze dat bij twee inloopavonden de meeste antwoorden op vragen al gegeven zijn.



Omwonenden hebben nog wel het idee dat er geen inspraak meer mogelijk is, maar dat noemt de wethouder "onjuist". De komende weken wordt namelijk nog gekeken naar alle opmerkingen en ingezonden brieven. Wethouder Bakker verwacht 17 januari meer duidelijkheid te hebben over de definitieve aanwijzing van de locaties. Daarna is er nog een raadsvergadering over de tijdelijke woningen.



Reacties van lezers "Sociale woningbouw past niet goed in dit gedeelte van onze gemeente" Wat is dat nou weer voor een onzin? Komt het schorriemorrie te dichtbij soms? René uit Bilthoven | 21-12-2016 18:54 uur Ja, de nood is zo hoog, stelletje navelstaarders. De wachtlijsten zijn langer dan 7-9 jaar en de koopprijzen voor de gemiddelde bezemkast beginnen pas boven de 2,5 ton. Überhaupt zijn hun emoties geen argument om een ander een dak boven zijn hoofd te ontzeggen. Asociaal NIMBY-gedrag dit... Thomas uit Utrecht | 21-12-2016 16:56 uur Bij ,,ons"omgeving afgebrande Biltse Bibliotheek, Heb ik er geen bezwaar tegen,ook De Bilt moet zn verantwoording nemen! Er zijn naar mijn idee ook nog meer mogelijkheden: 1) de ,,Grondmij"ijsbaan, zet er leuke chaletjes neer en als de ,,nood"bewoners tzt doorstromen wordt het een camping.2) zou ook prima hebben gekund onder de net geplaatste zonnepanelen aan de Groenekanse weg. 3) voormalige kwekerij van Ploeger Biltse Rading/Blauwkapelse weg. En zo zijn er nog wel enkele creatieve oplossingen te vinden, desnoods op het (deels mislukte)prestige project park Larenstein. Dus dames&heren B&W, ff puzzelen en als de bliksem gaan bouwen! Fijne feestdagen. Thomas uit De Bilt | 21-12-2016 16:34 uur Heel Bilthoven-Noord vol bouwen met dit soort leuke woninkjes. Misschien dat de Rotary club een donatie kan doen. Kees uit De Bilt | 21-12-2016 15:57 uur Bij het Oude Biltsche Meertje zijn omwonenden ook bang dat de integratie van de nieuwe bewoners in de wijk niet gaat lukken. "Sociale woningbouw past niet goed in dit gedeelte van onze gemeente". Wat een gedachten. Tussen de bewoners van de Planetenbaanbuurt past het beter. Idd het komt nu te dichtbij... Bah wat een volk! Bob uit Bilthoven | 21-12-2016 15:51 uur nu komen ze in actie want het komt te dicht bij. eens kijken hoe ze reageren als ze ook voor racist worden uitgemaakt,zoals overal in nederland waar men er op tegen is/was om die gasten woonruimte te geven. twee uit | 21-12-2016 14:47 uur Tja ...... als je alleen maar oog hebt voor je eigen zorgen en niet die van een ander, dan komen we er gelukkig wel met z'n allen ........ P. uit Utrecht | 21-12-2016 12:04 uur ze hadden beter de achtergebleven leegstaande basischolen die nu antikraak zijn kunnen ombouwen tot woningen, scheelt geld en hoeft er niks nieuw gebouwd te worden, al ben ik van mening dat bilthoven noord nu eens niet moet gaan zeuren, er is altijd overal gebouwd behalve in Noord, dus dat hun ook aan de beurt zijn is wel logisch, al vindt ik ook de locaties onlogisch en apart die nu bebouwbaar worden gemaakt Danny uit De Bilt | 21-12-2016 11:07 uur

