Angst afleren door gebruik van cannabidiol

woensdag 21 december 2016, 09:26 uur

UTRECHT - De Universiteit Utrecht onderzoekt de werking van cannabidiol op mensen met angststoornissen. Het medicijn, met een bestandeel van wiet als werkende stof, moet helpen als je niet de straat op durft of niet voor een grote groep durft te spreken.



Uit voorgaande onderzoeken is al gebleken dat cannabidiol (CBD) een kalmerend effect kan hebben. De stof is net als THC een bestanddeel van de wietplant. Maar waar je van THC stoned, high, of euforisch kunt worden, merk je van CBD in eerste instantie niet zoveel, zegt experimenteel psycholoog Febe van der Flier. "Je merkt waarschijnlijk niet dat je iets inneemt."



CBD wordt nu door patiënten ook al gebruikt in olievorm uit natuurwinkels. In dit onderzoek van de Universiteit Utrecht zit de stof in capsules. De cannabidiol wordt komende tijd getest op zo'n negentig patienten van onder meer Altrecht in Utrecht. In combinatie met confrontatietherapie leren ze dat ze niet zo bang hoeven zijn.



CBD werkt volgens Van der Flier op het zogenoemde endocannabinoïde-systeem. Dankzij dit systeem is de mens in staat om angsten af te remmen. Bij de meesten werkt dit systeem naar behoren, maar bij sommigen blijven de angsten bestaan, zelfs na het volgen van therapie. Deze mensen kunnen baat hebben bij de toediening van CBD, zegt Van der Flier. "Die stof kan het endocannabinoïde-systeem juist een zetje geven waardoor het wél wordt geactiveerd. Met als resultaat: de overwinning op de angst"



De onderzoekers hebben goede hoop dat het medicijn een uitkomst kan zijn voor een grote groep mensen. Er is nog ruimte voor proefpersonen.



