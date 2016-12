Raad van State: Zorgkosten hoeven niet openbaar

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 21 december 2016, 12:05 uur | update: 12:05 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

UTRECHT - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in Utrecht hoeft de kosten die zorgaanbieders hebben gedeclareerd niet openbaar te maken. De Open State Foundation, die strijdt voor meer transparantie bij de overheid, had daarom gevraagd. De Raad van State zegt nu dat het gaat om bedrijfsgeheimen.



De Open State Foundation vindt dat iedereen moet kunnen zien hoeveel een ziekenhuis bij de verzekeraars in rekening brengt voor een behandeling. Mensen moeten immers eigen risico betalen, dus dan is het volgens de stichting logisch dat ze ook de prijs kunnen bekijken. Ook kan met de gegevens fraude beter worden opgespoord en wordt duidelijker of de zorg wel efficiënt geregeld is, stelt de stichting.



De NZa weet wat de prijzen zijn en daarom deed de stichting een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur om die openbaar te maken. Volgens de Raad van State is uit de zorgprijzen af te leiden wat de omzet is van een ziekenhuis en dan mogen de gegevens geheim blijven. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.



De Open State Foundation zegt dat de uitspraak al achterhaald is. "Een selecte groep burgers, zorgverzekeraars en zorginstellingen regelen inzicht in kosten nu zelf." Om alle zorgaanbieders te dwingen hun prijzen openbaar te maken, doet de stichting een beroep op de politiek.



Reacties van lezers @ piet wat een loze opmerking Monica uit Utrecht | 21-12-2016 17:20 uur natuurlijk mag de kleine man niet weten wat er verdiend word anders gaan we zeuren over premieverlaging dus gewoon veel blijven zeuren dan kom het wel in orde met die VVD rechters joop goslinga uit Tienhoven | 21-12-2016 16:43 uur Waarmee definitief bewezen wordt dat het neoliberale gekakel over marktwerking in de zorg een farce is. Voor marktwerking is transparantie over prijsvorming, kwaliteit en kwantiteit van het aanbod nodig bij de vragende partij: de zorgconsument. Van minister Schippers mogen consumenten ook al niet eisen dat zorgverzekeraars stichtingen worden en geen winsten uitkeren aan aandeelhouders. Het regionale ziekenfonds Azivo (opgericht destijds door de SP), per 1 januari deel van Menzis, was tot dusverre het enige dat erop vertrouwd kon worden dat het zichzelf niet verrijkte. Ik voel dat de jaarwisseling me een flinke nostalgische huilbui gaat opleveren. Goochem uit Utreg | 21-12-2016 15:01 uur en vol blijven houden dat we in een vrij en democratisch land wonen. twee uit | 21-12-2016 14:51 uur Het is ook wel vreemd een derde dit te verplichten dit te doen. Dan moet je het bij de bron laten verplichten en dat moet je wettelijk regelen. Leuk zo'n foundation maar blijkbaar snappen die niet dat dit sowieso loze energie zou zijn. Piet uit Utrecht | 21-12-2016 12:56 uur Dus komt de consument er nooit achter waarom het ene ziekenhuis meer dan 1000 euro rekent om je oor te laten uitspuiten, de ander 110 euro en je huisarts 10 euro, voor dezelfde handeling. (google op oorsmeer gate) Daar gaat dus je eigen risico...., bedankt "rechter", dit is diefstal van de consument en dat mag dus! Nico uit Loenen | 21-12-2016 12:35 uur

