Overvaltieners verdacht van meer zaken

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 21 december 2016, 12:54 uur | update: 14:31 uur

Beeld van de overval in de bus in Overvecht. Foto: Bureau Hengeveld

UTRECHT - Twee jongens uit Zeist die vastzitten wegens een overval op een snackbar en een buschauffeur in Utrecht en een coffeeshop in Zeist, worden ook verdacht van twee andere overvallen. Het Openbaar Ministerie zoekt nog naar een derde verdachte.



De jongens van zestien jaar oud zijn volgens het OM behalve voor de overvallen in Zeist en Utrecht, ook verantwoordelijk voor het beroven van de Aldi in winkelcentrum Overkapel op 23 september en een snackbar in Wijk bij Duurstede, twee dagen eerder.



Bij de berovingen zouden ze gedreigd hebben met een hakbijl en een pistool. De twee verdachten zijn 25 september aangehouden na de overval op de snackbar in Utrecht en zitten sindsdien vast.



Op 10 januari moeten beide minderjarige verdachten voor het eerst voor de rechter verschijnen tijdens een pro forma zitting.



In Bureau Hengeveld op RTV Utrecht wordt aandacht besteed aan deze zaak.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 5 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Sluit me hier helemaal bij aan bij voorgaande reacties,een of het andere taakstrafje alleen maar mogelijk in dit land S uit Amersfoort | 21-12-2016 17:45 uur Uiteindelijk komt het erop neer dat deze twee straks de politie de rechters en het OM in hun gezicht uitlachen. Misschien wordt het eens tijd dat iemand in den Haag hier een speciale wet voor in het leven roept. Jongeren di meer dan 2 x de mist in gaan mogn zich melden bij defensie, mag de kinderbijslag inleveren en fijn ren paar maanden gewoon zitten. Monica uit Utrecht | 21-12-2016 17:11 uur Dus 10 januari de eerste zitting vallen nog onder jeugd recht (waanzin) straf eis 4 maanden Oordeel 2 maanden schade vergoeding voor te lang vast zitten € 500.00 leuk verdiend (politie jullie zijn dan wel even bezig geweest bedankt voor de moeite) Guusje uit Ij-stein | 21-12-2016 14:20 uur Och, met een beetje goede wil moeten er toch wel wat verzachtende omstandigheden te verzinnen zijn, waardoor deze schatjes fijn de Kerst en jaarwisseling met hun geliefden kunnen doorbrengen... Erik uit Leusden | 21-12-2016 13:32 uur Minderjarig, maar al wel door en door verrot. Hier werkt alleen nog een harde aanpak. Maar het zal wel weer uitkomen op een taakstraf, waar ze zich vervolgens aan weten te onttrekken. Wordt vervolgd. Lombokker uit Utrecht | 21-12-2016 13:25 uur

Nieuwsoverzicht