Ongeduldige fietsers mogen eindelijk nieuw fietspad op

LEIDSCHE RIJN - Goed nieuws voor fietsers, want de nieuwe fietsverbinding tussen Leidsche Rijn en Utrecht is woensdagmiddag geopend. Wethouder Lot van Hooijdonk opende het fietspad.



Door de nieuwe verbinding boeken fietsers een flinke tijdswinst. "Ik denk wel tien minuten", zegt een voorbijrazende fietser. Een ander denkt "zeker zes minuten eerder op het werk te zijn".



Het asfalt ligt al een tijdje langs de Vleutensebaan en veel fietsers konden zich de afgelopen dagen dan ook niet beheersen. Hoewel het fietspad afgezet is met hekken bekennen sommigen dat ze al gebruik gemaakt hebben van de weg. "Ik heb het afgelopen week 's nachts een keer gedaan en nu weer", zegt een mevrouw. "Een werkman die er stond zei: ik heb je niet gezien, dus ik mocht door", zegt een man op de fiets.



De gemeente Utrecht begrijpt wel dat fietsers gebruik willen maken van de nieuwe weg. "Het liefst zou ik willen hebben dat ze wachten tot de opening, maar aan de andere kant is het een heel mooi direct fietspad en ik snap wel dat ze op die manier snel naar het werk en de stad willen", zegt Daniel Reuling van de gemeente.



Het nieuwe fietspad ligt parallel aan de Vleutensebaan en gaat over de gele brug bij het Amsterdamrijnkanaal. Fietsers van en naar Leidsche Rijn hoeven zo niet meer om te fietsen. "We voldoen hiermee aan de wens van heel veel inwoners van Leidsche Rijn", aldus Reuling.



Eerder ging ook al een nieuwe autoweg over de gele brug voor auto's open. "Niet iedereen wist hoe de nieuwe verkeerssituatie werkt en dus was het even wennen." Maar volgens Reuling zijn automobilisten inmiddels gewend aan de nieuwe situatie. "En fietsers zullen ook even moeten wennen in het begin, maar het is echt een vooruitgang."



Naast het nieuwe fietspad bij de gele brug zijn vandaag meer fietspaden rondom Leidsche Rijn geopend.











