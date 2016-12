Antosh (11) wacht asielprocedure af in Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 21 december 2016, 14:56 uur | update: 16:42 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - De met uitzetting bedreigde Antosh mag de procedure van zijn asielaanvraag afwachten in zijn woonplaats Amersfoort. Hij kan dan gewoon naar school blijven gaan.



Antosh (11) dreigt uitgezet te worden naar SomaliŽ. Hij woont inmiddels 4,5 jaar in Nederland, waarvan de laatste twee jaar in het asielzoekerscentrum in Amersfoort.



Eigenlijk had Antosh zijn asielprocedure moeten afwachten in het asielzoekerscentrum in Ter Apel, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maakt voor hem een uitzondering.



Niels van Schooneveld, vader van een vriendje van Antosh, is een petitie gestart tegen de uitzetting van de jongen. Deze is inmiddels al bijna drieduizend keer ondertekend.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 5 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers het hele systeem klopt niet. hoe kan er iemand zo lang in Nederland verblijven, de taal leren, naar school gaan en dan na 4,5 jaar ineens op de lijst staan voor uitzetting? Dat klopt gewoon niet. evenals de reacties hieronder van: eruit zetten. beeld jezelf even in dat je zelf gevlucht bent en ergens 4,5 jaar verblijft en dan besluit er een of andere kantoor pikkie dat je terug moet naar land van herkomst. De Nederlandse regering faalt enorm in de vluchtelingen kwestie. En met alle vluchtelingen van het laatste jaar komen er veel meer kwesties als deze.... En dat vind ik pas heel erg dave uit Utrecht | 21-12-2016 19:44 uur Hoezo uitzondering en waarom nog wachten, stuur hem zo snel mogelijk terug, hij is hier al veel te lang. Zet hem nog voor de jaarwisseling terug naar zijn eigen land en hou eens op met al die uitzonderingen en handtekeningen ophalen om iemand hier te houden. Hennie uit Soesterberg | 21-12-2016 18:41 uur gaan we weer op nieuw beginnen heeft hij wel een nummertje getrokken Guusje uit Ij-stein | 21-12-2016 18:33 uur Eruit! Sociaal Nationaal uit Utrecht | 21-12-2016 16:48 uur Moet ineens denken aan "de tranen van Mauro". Jan uit Amersfoort | 21-12-2016 16:30 uur

Nieuwsoverzicht