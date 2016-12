Verdachten mega-wietkas Houten gaan vrijuit

Door de nieuwsredactie Ě geplaatst: woensdag 21 december 2016, 15:20 uur | update: 17:45 uur

HOUTEN - De man en vrouw die verdacht werden van betrokkenheid bij een grote hennepkas in Houten zijn vrijgesproken. De kwekerij aan de Koppeldijk met zeker 15.000 wietplanten werd in 2014 aangetroffen. De rechtbank oordeelde woensdag dat er onvoldoende bewijs is tegen de 43-jarige man en de 40-jarige vrouw.



Justitie had tien maanden cel en een boete van 50.000 euro geŰist. De eigenaar van de kas - een 50-jarige man - werd eveneens vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had tegen hem al vrijspraak geŰist, omdat hij niets zou weten van de plantages in zijn kas, die hij verhuurde.



De 25-jarige huurder van de woning werd wel veroordeeld voor de hennepplantage en diefstal van elektriciteit. Hij kreeg daarvoor een voorwaardelijke geldboete van duizend euro. Een 28-jarige man werd veroordeeld voor het knippen van hennep en kreeg een voorwaardelijke geldboete van achthonderd euro. In beide zaken hield de rechtbank er rekening mee dat het proces tegen de twee onredelijk lang heeft geduurd.



De kwekerij is ÚÚn van de grootste die ooit in de provincie Utrecht is ontdekt.



