Raadslid Veenendaal mag toch naam DENK dragen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 21 december 2016, 15:12 uur | update: 17:43 uur

Foto: DENK

VEENENDAAL - Het Veenendaalse raadslid Gökhan Çoban mag zijn eenmansfractie de naam DENK geven. Eerder zei burgemeester Kolff dat het onmogelijk is als afgescheiden raadslid verder te gaan bij een partij die niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd is.



Çoban verliet onlangs D66 en maakte even later bekend dat hij zich aansluit bij DENK, de landelijke partij die bekend is van onder meer Tunahan Kuzu en Sylvana Simons.



Er ontstond onenigheid over de vraag of de 'overstap' naar DENK juridisch wel kon. De gemeente Veenendaal schakelde de hulp in van een hoogleraar staatsrecht. Die oordeelde dat de regels onvoldoende bepalen wat te doen in dit specifieke geval.



REGELS

"Hierdoor moet de bepaling zo worden uitgelegd dat een afsplitsend raadslid ook onder de naam van een reeds geregistreerde landelijke partij kan functioneren", schrijft Veenendaal in een persbericht. "Door de uitkomst van dit onderzoek staat het raadslid Çoban vrij om onder de naam DENK zitting te nemen in de gemeenteraad."



Çoban zei eerder dat het hem weinig uitmaakte onder welke naam hij moest opereren. Hij schaarde zich achter het gedachtegoed van DENK en wilde bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen sowieso meedoen onder die naam.



Reacties van lezers en zo stelen ze overal een zetel weg en gaan met zijn allen 1 partij vertegenwoordigen die op alles wat westers is afgeven . dit soort figuren horen niet in de nederlandse politiek thuis. twee uit | 22-12-2016 14:36 uur Betekent dat hij nu net als al die anderen bij Denk hersenloos en inhoudsloos is. Hij moet gewoon zijn zetel afstaan en het aan iemand overlaten die er wel verstand van heeft Hennie uit Soesterberg | 21-12-2016 19:48 uur Gedachtegoed ?? Bij Denk?? Wat mag dat dan wel zijn ? Hij zou anders zijn raadslidmaatschap en de bijbehorende euro's verliezen. Vergeer uit Soest | 21-12-2016 17:28 uur Ik DENK dat het allemaal wel goedkomt met NL. Jan uit Amersfoort | 21-12-2016 16:31 uur

