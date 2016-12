Nachtegaalstraat en Burg. Reigerstraat gaan op de schop

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 21 december 2016, 15:47 uur | update: 16:42 uur

Winkels in de Nachtegaalstraat. Foto: Koert Walraven

UTRECHT - De gemeente Utrecht gaat naast de Voorstraat en de Wittenvrouwenstraat ook de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat herinrichten. Er moet meer ruimte komen voor fietsers en voetgangers.



Horeca en winkels hebben er baat bij als het gebied aantrekkelijk wordt voor voetgangers, aldus de gemeente. Ook komen er steeds meer fietsers in de straten.



Voetgangers en fietsers krijgen dan ook prioriteit boven autoverkeer, net als op veel andere plekken in de stad.



De gemeente gaat de komende maanden in gesprek met mensen die in de straten wonen of werken. Zij mogen meedenken over de herinrichting.



Voor de herinrichting van de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat is al een projectwebsite. Voor de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat komt die binnenkort.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 7 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Heel goed dat ze dit gaan aanpakken, eenrichtingsverkeer is misschien wel de juiste oplossing. Blijf het niet snappen dat zoveel mensen met de auto de stad in willen terwijl ze langer stil staan en lopen te zeuren. Pak het openbaar vervoer of fiets en als je dat niet bevalt ga lekker naar Nieuwegein om je boodschapjes te halen. De binnenstad is te krap en te druk om met je auto naar toe te willen. Piet uit Utrecht | 22-12-2016 10:05 uur Er horen ook geen knotsen van bussen door die straatjes te rijden, Johan uit Utrecht | 21-12-2016 19:46 uur Kan er dan ook eens goed gelet worden op de gaanbaarheid met rolstoelen en scootmobielen? Dit is namelijk in de huidige situatie zeer beroerd. Overigens in tal van andere delen van de stad. Frank uit Houten | 21-12-2016 18:17 uur Wat er ook nu weer verzonnen wordt door de wethoudster, vooral de Burg.Reigerstraat wordt er echt niet breder door. Eenrichtingsverkeer misschien de oplossing? Bredere stoepen, met dan weer versmald door fietsenrekken en horecameubilair. Kortom iedere Jan Lul kan het bedenken. Daar behoef je gelukkig geen GroenLinkser voor te zijn. Peter uit Utrecht | 21-12-2016 17:29 uur Wordt wel aartsmoeilijk om daar in die wijkontsluitende winkelstraten verbeteringen te forceren als er ook nog in twee richtingen een buslijn 3 passeert. Misschien moeten die straten overdag gewoon op slot voor autoverkeer behalve van vergunningshouders als nooddiensten en bestelauto's van bevoorraders en pakketbezorgers. Gochem uit Utreg | 21-12-2016 16:34 uur Bizar weer,autootje pesten,terwijl het in Utrecht steeds drukker wordt,Groen Links weet hoe het moet?? inwoner uit Utrecht | 21-12-2016 16:15 uur Het is nu al een fietsstraat! De gemiddelde fietser houdt daar nul komma nul rekening met rode stoplichten en overig verkeer. Er wordt door fietsers consequent en massaal door rood gereden (bij voorkeur bij overgang op de Maliebaan waar het om af te slaan voor auto's op de ventweg maar heel kort groen is). Als voetganger ben je je leven niet veilig. Als autobestuuder heb ik menigmaal het stoplicht groen en rood weer zien worden zonder door groen te hebben kunnen gaan omdat fietsers volledig lak hebben aan de verkeersregels en gewoon voorrang nemen. Kortom: ga eens handhaven daar. Echt elke dag is het namelijk raak met het overtreden van verkeersregels door kamikazefietsers. Sascha uit UTRECHT | 21-12-2016 15:58 uur

Nieuwsoverzicht