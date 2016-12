'Syrische Borsato' hit onder vluchtelingen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 21 december 2016, 16:41 uur | update: 19:41 uur

Nidal bekijkt zijn eigen clip. Foto: RTV Utrecht

NIEUWEGEIN - Vluchteling Nidal Karam (29) uit Nieuwegein heeft een lied geschreven over zijn reis vanuit SyriŽ naar Nederland. Het nummer is uitgegroeid tot het lijflied voor tienduizenden vluchtelingen door heel Europa.



Vooral kinderen zingen het mee. Zo wordt zijn nummer bijvoorbeeld gedraaid in een Grieks vluchtelingenkamp.



Het lied heet 'Safarna Ala Europa'. Nidal zingt onder meer over de vele landen die hij heeft gezien en beschrijft hoeveel hij heeft geleden tijdens zijn vlucht.



Nidal is inmiddels bestempeld tot de Marco Borsato van SyriŽ. Die zanger bracht meerdere liedjes uit over oorlogskinderen.



"Ik ben vooral geraakt door kinderen in vluchtelingenkampen die mijn liedje zingen", zegt Nidal. "Ik ben dan heel trots op mezelf, dat ik hun gevoel heb kunnen beschrijven in dit lied."



Hoewel het nummer vrolijk klinkt, is de tekst zwaar. "Ik wil dat de wereld weet dat wij als vluchtelingen een zware tijd hebben gehad. Dat is mijn doel".



Reacties van lezers Stuur hem lekker terug dan kan hij daar zijn lied zingen. Hij heet hier niets te zoeken en al helemaal geen recht om hier te zijn. hij zingt zelf dat hij door verschillende landen is gekomen dus dat bewijst is er dat hij ergens anders asiel had moeten aanvragen. Dus weg met die vent voordat er nog meer komen Hennie uit Soesterberg | 21-12-2016 20:17 uur " Nidal zingt onder meer over de vele landen die hij heeft gezien.' en waar het veilig was en had hij daar asiel aan moeten vragen. waarom door vele veilige landen doorreizen naar nederland?. twee uit | 21-12-2016 19:08 uur Goh wat jammer nou dat de link naar het nummer https://youtu.be/knJESy-paXU?list=PL8rTZihDsbkaLku5kjE9bE3MfiMBtnRng in uw artikel ontbreekt. Luuk Upuuk uit De Bilt | 21-12-2016 19:04 uur

