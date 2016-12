NS stapt naar rechter om staking

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 21 december 2016, 16:55 uur | update: 16:56 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - De Nederlandse Spoorwegen brengen de staking die vakbond VVMC voor vrijdag heeft aangekondigd voor de rechter.



"NS heeft de rechtbank gevraagd te toetsen of de door de VVMC aangekondigde staking voldoet aan het stakingsrecht", lieten de spoorwegen woensdagmiddag weten.



De zaak dient donderdagmiddag in Breda. "De hinder die deze staking veroorzaakt staat niet in verhouding met het feit dat we nog volop aan het werk zijn om verbeteringen aan te brengen", vindt de NS.



RONDJE ROND KERK

De actie van de machinistenvakbond VVMC draait om het zogenoemde rondje rond de kerk, het steeds maar weer rijden op vaste trajecten. De bond heeft zijn leden in Amsterdam, Rotterdam en Hoofddorp opgeroepen vrijdag van begin dienst tot 11.00 uur het werk neer te leggen. Dat zorgt waarschijnlijk ook voor vertragingen in de provincie Utrecht.



Reacties van lezers Ach, vakbondsleden... Een van de meest arrogante en asociale types mensen die ons land kent. Zodra ze hun zin niet krijgen nemen ze gijzelaars vanuit het publiek om hun gezeur kracht bij te zetten. Op dit punt zijn de vakbonden met hun grotendeels bejaarde en gepensioneerde (tot 93%) ledenbestand elke vorm van legitimiteit kwijt. Thomas uit Utrecht | 22-12-2016 10:08 uur De VVMC laat de reiziger in de kou ik vind het een zwaar middle staking in de ochtend spits jullie benadelen de reiziger de naar werk moeten of mensen naar hun afspraak in ziekenhuis moeten die afhankelijk zijn van de trein De VVMC moet zich diep en diep schamen joost uit Hilversum | 22-12-2016 09:31 uur @Lange Deels heb je gelijk, maar als je dagenlang hetzelfde stukje rijdt, bijv. Utrecht-Baarn v.v., dan kan dat een gevaar opleveren voor de passagiers en het personeel, omdat je op een gegeven moment op de "automatische piloot" rijdt. Dus een beetje afwisselen van traject kan verfrissend werken. Als iemand twintig keer op een dag een kraan vervangt en het gaat een keer mis, dan is dat jammer, maar het kan worden opgelost. Als een machinist een sein mist kan dat fataal zijn. hans uit | 21-12-2016 21:45 uur Wat een naar volk dat NS personeel. Ze mogen blij zijn dat ze nog werk hebben. Ik heb ook jaren , door een overname noodgedwongen, met NS personeel samen gewerkt. Is nooit goed bij dit volk. Te veel, te druk enz. Alleen maar zeiken de hele dag. Er zijn mensen in bepaalde beroepen die doen ook al jaren hetzelfde werk. Lange uit Amersfoort | 21-12-2016 17:48 uur

