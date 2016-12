Jurkverhuurder kan vraag bijna niet meer aan

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 21 december 2016, 17:29 uur | update: 17:29 uur

UTRECHT - Jurkverhuurbedrijf 46Dresses barst bijna uit z'n voegen. De onderneming van Margo den Ouden krijgt zo veel aanvragen dat het voor haar bijna onmogelijk is de boel nog langer te runnen.



De stichting is inmiddels al ruim een jaar actief. Voor 29 euro kunnen klanten voor een week een jurk lenen. Als er tien jurken verhuurd zijn, geeft Margo een nieuwe jurk en schoenen cadeau aan een vrouw die het financieel niet breed heeft.



In plaats van 46 jurken heeft de Utrechtse Margo er inmiddels ruim vijfhonderd thuis liggen. Ze is trots op haar succes, maar het is eigenlijk niet meer te doen. "Al deze jurken verdienen een mooi plekje om opgehangen te worden."



Margo wil een andere locatie voor haar bedrijfje. Daarvoor is geld nodig van fondsen of investeerders, maar dat lukt nog niet zo makkelijk. "Dan krijg ik weer een belletje van een grote fondsenverstrekker en die zegt: 'Helaas, jullie aanvraag is afgekeurd. Het past gewoon net niet binnen onze speerpunten'."



Momenteel kan Margo zo'n tien jurken per week verhuren, maar de vraag ligt op vijftig. De jurken zijn te bekijken op Facebook en er komt nog een website aan, maar ook daarvoor heeft Margo meer geld nodig.



