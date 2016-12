Vrouw (20) mishandeld in Woerden, politie zoekt dader

Door de nieuwsredactie Ě geplaatst: woensdag 21 december 2016, 17:40 uur | update: 17:41 uur

Foto: Koen van Weel, ANP

WOERDEN - Een 20-jarige vrouw is woensdagochtend van haar fiets geduwd in Woerden. Een dag eerder werd ze ook al lastiggevallen door dezelfde man.



De politie is op zoek naar de dader en hoopt dat getuigen iets hebben gezien, schrijft Woerden TV. De mishandeling van woensdag was rond 7.15 uur op de Cattenbroekerdijk. Dinsdag sloeg de agressieve man rond 17.15 uur toe op de Sierra Nevadastraat toen het slachtoffer haar hond uitliet.



Er is ook een signalement. De man is tussen de 30 en 40 jaar oud, ongeveer 1.90 meter lang en hij had een ongeschoren baard. Ook meldt de politie dat hij grote neusgaten heeft, zwartbruin haar en dat hij een zwarte hoed en een zonnebril van het merk Ray-Ban droeg.



Een motief voor de dubbele mishandeling is nog niet bekend.



