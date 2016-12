Beddentekort in WKZ vanwege kindervirus

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 21 december 2016, 17:58 uur | update: 17:58 uur

Foto: Gerald van Daalen, ANP

UTRECHT - Het Utrechtse Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) kampt met een tekort aan bedden. Oorzaak is het RS-virus dat momenteel veel kinderen ziek maakt.



Het virus zorgt voor ervoor dat kinderen verkouden worden en leidt tot ademhalingsproblemen, benauwdheid, voedingsproblemen, diarree en braken. Voor jonge baby's kan het zelfs levensbedreigend zijn.



"De afgelopen twee weken zien we inderdaad dat er sprake is van een absoluut tekort aan bedden waarbij we regelmatig patiënten hebben moeten transporteren naar andere ziekenhuizen", zegt Brigitte Timmers-Raaijmaakers van de kinderafdeling van het UMC.



Het WKZ benadrukt dat alle kinderen die intensieve zorg nodig hebben ook zorg krijgen. Geplande afspraken worden uitgesteld om meer bedden beschikbaar te maken.



Niet alleen in Utrecht is het probleem groot, ook veel andere ziekenhuizen in Nederland kampen met een tekort aan bedden vanwege het RS-virus.



