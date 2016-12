Roeibaan op de Uithof gaat niet door

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 21 december 2016, 19:06 uur | update: 21:59 uur

Foto: Remko de Waal, ANP

UTRECHT - Er komt (voorlopig) geen roeibaan op de Uithof. Het plan is niet haalbaar, zegt het bestuur van de Universiteit Utrecht.



Volgens universiteitsblad DUB zijn roeiverenigingen Orca en Triton erg teleurgesteld. Zij zagen wel wat in het plan dat moest zorgen voor meer levendigheid en recreatiemogelijkheden in de universiteitswijk.



Het plan werd ooit bedacht door Triton en leek al vrij snel onhaalbaar. Maar het werd opeens een serieuze optie toen de universiteit een onderzoek aankondigde naar het plan.



DIERGENEESKUNDE

Het meest kansrijk was een plan om op het terrein van de faculteit Diergeneeskunde, aan de zuidkant van de Uithof, een baan van twee kilometer bij honderd meter aan te leggen.



Maar dan zouden er wel fiets- en wandelpaden sneuvelen en bovendien moest de faculteit dan worden gecompenseerd. "De UU is van mening dat dit niet past", schrijft de universiteit.



NOODZAAK

De studentenroeiverenigingen hebben nieuw water nodig omdat het Merwedekanaal steeds drukker wordt. De gemeente vergroot de recreatievaart op het kanaal en daarom is binnenkort geen plaats meer voor de roeiers.



De wedstrijdroeiers van Orca en Triton wijken momenteel al uit naar Vianen. Ook de Haarrijnseplas en een baan in de wijk Rijnenburg (bij knooppunt Oudenrijn) worden als opties genoemd.



Reacties van lezers Een stupide idee om een roeibaan in de Uithof aan te leggen. De verbrede A27 gaat het landschap daar al verder aantasten en dan zou zo'n plas water er ook nog bij moeten. Reserveer het Merwedekanaal om te roeien. Plezierbootjes willen toch liever door de Oudegracht en later ook via de herstelde singel. Massegast uit Utrecht | 22-12-2016 10:10 uur Ik moet ook roeien met de riemen die ik heb Johan uit Utrecht | 21-12-2016 19:29 uur

