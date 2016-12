Syntus informeert buschauffeurs na 'halve zool'

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 21 december 2016, 19:05 uur | update: 19:55 uur

VEENENDAAL - Busbedrijf Syntus heeft een mail verstuurd aan alle chauffeurs over de omgang met mensen in een rolstoel. Dat heeft het bedrijf gedaan na een incident met het Veenendaalse raadslid Arjan Koerts.



Hij zit in een rolstoel en werd deze week door meerdere chauffeurs niet van harte de bus in geholpen. Een van de buschauffeurs begon zelfs te schelden toen hij hulp vroeg.



In de mail staat volgens het busbedrijf dat chauffeurs wél de verplichting hebben om mensen met een rolstoel te helpen. Het bedrijf voegt eraan toe dat de richtlijnen daarvoor verschillen per busbedrijf. Volgens Syntus was de regel onder Connexxion dat chauffeurs hun plek niet mochten verlaten.



"Het kan dus zijn dat chauffeurs daarom in de veronderstelling zijn dat dit nog steeds niet de bedoeling is." Ook hadden bussen van Connexxion elektrische rolstoelplanken, de huidige bussen hebben handmatige planken.



Tegen de desbetreffende chauffeur zijn maatregelen genomen conform de CAO, zegt Syntus. Welke dat zijn, maakt het bedrijf niet bekend. Met het raadslid is alles uitgesproken.



Het incident met Koerts gebeurde bij een halte in Veenendaal. Hij vraagt aan de chauffeur van lijn 50 of hij de oprijplank wil uitklappen, maar dat zint de man niet. "Godverdorie... Halve zool", is het antwoord. Met tegenzin klapt de chauffeur de plank uit en helpt Koerts de bus in.



Reacties van lezers Dennis uit Utrecht heeft helemaal gelijk,weet dat uit ervaring als beroepschauffeur wordt je steeds meer onder druk gezet. S uit Amersfoort | 22-12-2016 10:44 uur Als ik die chauffeur was zou ik hier een advocaat/vakbond bijroepen. Syntus, RTV Utrecht en die Adri Verbeek hebben zich alledrie schuldig gemaakt aan te snelle voorbarige conclusies en berichtgeving en daarmee de goede naam en eer van deze chauffeur bezoedeld. Aangezien Syntus het eigen personeelslid kennelijk disciplinair straft is dit al een zaak die voor de rechter kan komen, en RTV Utrecht zou voor de Raad voor de Journalistiek gedaagd moeten worden. Dhr. Verbeek zou als politicus beter moeten weten dan in een slachtofferrol uit de slof te schieten. Als hij eergevoel heeft maakt hij excuses en treedt af als gemeenteraadslid. Tenslotte laat hij dit allemaal gewoon de chauffeur als zondebok overkomen, zonder de zaak deontologisch te bezien en Gedeputeerde Staten aan te spreken op hun nalatigheid ten aanzien van minder mobiele openbaar vervoersgebruikers. Eerst de Regiotaxi in de regio Utrecht stad verkwanselen, en nu dit soort voorvallen bij Syntus. Kennelijk is de verplichte toetsing van maatregelen aan het VN-Gehandicaptenverdrag bij de overheden nog geen gesneden koek! Goochem uit Utreg | 22-12-2016 10:02 uur @Suus uit Utrecht: Dat harde rijden en snel remmen gaat alleen maar meer komen, ik zag het al in begin toen Gvu weg ging En Qbuzz kwam. De nieuwe tijden enzo ja leuk zo vaak een bus, maar als ik dan op die tv kijk moeten ze elke minuut bijna bij de volgende halte zijn. Dit is bijna geen werken meer maar slavernij je wordt gewoon uitgeput, verder geen klachten over Qbuzz. Het is dus niet alleen Qbuzz maar overal maar waar oude vervoerders weg gaan, komt er aanbesteding en er moeten veel vaker en sneller iedereen vervoert worden. Dennis uit Utrecht | 22-12-2016 08:53 uur ik heb het fragment even terug geluisterd en moet tot de conclusie komen dat . @ dennis uit zeist gelijk heeft. twee uit | 21-12-2016 22:32 uur Je hebt gelijk @Dennis, hij zegt inderdaad OUWE ZOOI. Ik kan mij voorstellen dat dit weer een teruggang is naar het stenen tijdperk voor de chauffeurs. Wie heeft er zitten slapen bij de Provincie? Nico uit Loenen | 21-12-2016 22:23 uur Wat een belachelijke reactie van die chauffeur. Als of deze persoon er om gevraagd heeft om in een rolstoel te moeten zitten? Robbert uit Zeist | 21-12-2016 21:42 uur RTV herstel u fout de chauffeur zei: " godverdorie ouwe zooi" hiermee doelend op de plank. Luister zelf maar voordat je iemand zwart maakt. dennis uit Zeist | 21-12-2016 20:59 uur Vorige week voor het eerst in een Syntus bus gereden. Chauffeur gaf behoooooorlijk plankgas, zelfs op de (zaterdagse) drukke Amsterdamsestraatweg. Remde hard bij elke halte. Ook wilde mijn zoontje van 4 zelf met zijn kaart inchecken, waarop de chauffeur mij vroeg: Hij is toch nog geen 4? Toen ik hem vragend aankeek, was zijn idee dat mijn zoon wel gratis mee had gemogen. Suus uit Utrecht | 21-12-2016 19:53 uur

