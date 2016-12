Tieners gepakt na gewelddadige overval op buschauffeuse Vleuten

Door de nieuwsredactie Ě geplaatst: woensdag 21 december 2016, 21:15 uur | update: donderdag 22 december 2016, 11:46 uur

VLEUTEN - De politie heeft twee minderjarige jongens aangehouden in verband met een gewelddadige overval op een vrouwelijke buschauffeur in Vleuten. De agenten kwamen achter de identiteit van de jongens tijdens een onderzoek naar een straatroof in Vleuten, begin november.



Vorige week werd de eerste minderjarige verdachte aangehouden voor de straatroof op de Burchtpoort. Hij zou een jongen met geweld van zijn telefoon hebben beroofd. De verdachte mocht naar huis, maar zijn aanhouding zette de agenten wel op het spoor van twee andere verdachten. Afgelopen maandag zijn die van hun bed gelicht.



Die twee jongens worden nu ook verdacht van het bedreigen van een chauffeuse met een mes in Vleuten, maar de vrouw reageerde heldhaftig door de dieven weg te jagen. Beelden van de bewakingscamera werden vertoond in Bureau Hengeveld, het opsporingsprogramma van RTV Utrecht.



De twee jongens die van de overval op de buschauffeur wordt verdacht, zitten nu nog in voorlopige hechtenis, schrijft de politie van Vleuten op Twitter.



