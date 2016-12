Schippers en Van Rouwendaal geen 'Sportvrouw van het Jaar'

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 21 december 2016, 21:47 uur | update: donderdag 22 december 2016, 09:34 uur

Schippers was met haar vriend DJ Nicky Romero bij de uitreiking. Foto: Twitter Dafne Schippers

PROVINCIE UTRECHT - Dafne Schippers en Sharon van Rouwendaal hebben naast de titel 'Sportvrouw van 2016' gegrepen. De atlete uit Utrecht en de zwemster uit Soest moesten woensdagavond op het Sportgala hun meerdere erkennen in turnster Sanne Wevers.



Schippers won op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zilver op de 200 meter. Van Rouwendaal won in Rio goud op de 10 kilometer in het open water.



MEEUWSEN

Er waren meer Utrechtse genomineerden, maar ook zij grepen naast een prijs. Het beachvolleybalduo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen (uit Nieuwegein) was genomineerd voor 'Sportploeg van 2016', maar zij verloren van roeiduo Maaike Head en Ilse Paulis.



Max Verstappen won de titel 'Sportman van 2016'. In die categorie waren geen Utrechters genomineerd.



PARALYMPISCH

Rolstoeltennisster Jiske Griffioen uit Woerden was genomineerd voor beste paralympische sporter, maar zij moest de overwinning laten aan zwemster Liesette Bruinsma.







-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht