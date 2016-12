CU-SGP Woerden stapt uit coalitie om koopzondag

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 21 december 2016, 23:46 uur | update: donderdag 22 december 2016, 08:41 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

WOERDEN - De fractie van de CU-SGP vertrekt uit de coalitie in Woerden. De aanleiding is het besluit woensdagavond om de winkels op zondag open te laten gaan. De fractie vindt dat de geloofwaardigheid van de CU-SGP nu teveel onder druk komt te staan om door te kunnen gaan.



In een verklaring schrijft de partij: "De fractie CU-SGP is van mening dat een publiek rustmoment goed is voor de samenleving, ook voor de kleine ondernemer en voor het milieu. Maar het belangrijkste is dat veel christenen de rustdag ervaren als een geschenk van God, een dag om op adem te komen."



Uit een onderzoek van de gemeenteraad eerder, bleek al dat veel inwoners en winkeliers willen dat de winkels in Woerden vaker open zijn. In het collegeakkoord was afgesproken dat de regeling de komende jaren niet verruimd zou worden. Toch namen coalitiepartijen D66, Progressief Woerden, VVD en Sterk Woerden uit initiatief om de winkeltijden aan te passen.



Een ruime meerderheid van de Woerdense gemeenteraad stemde daar uiteindelijk mee in. Door het besluit mogen winkeliers nu zelf weten wanneer ze opengaan, tussen zes uur 's morgens en tien uur 's avonds. Met uitzondering van bijvoorbeeld Eerste Kerstdag en Eerste Paasdag.



Opmerkelijk is dat CU-SGP wethouder De Weger nog niet heeft aangegeven of hij in het college blijft zitten, ondanks dat zijn fractie uit de coalitie is gestapt. Dat wordt waarschijnlijk na de kerstvakantie duidelijk.







-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 10 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Doeiiiiiiiiii Welterusten !!!!!!!!!!!!!!!!! g uit Xx | 22-12-2016 13:49 uur Groot gelijk! Het slaat werkelijk nergens op om de winkels op zondag te openen terwijl men 6 dagen de tijd heeft om boodschappen te doen. Veel winkels zijn van 's morgens 8:00 uur tot 21:00 uur open. Frank uit Maarssen | 22-12-2016 12:08 uur Venijnige en herkenbare reacties over "schijnheiligen", onder dwang opleggen van waarden en achter de ellebogen hebben zijn vooral uitingen van zwakte. Veel consumenten van 2016 eisen dat iedereen en alles op elk willekeurig moment voor ze klaarstaat, zodat zijzelf op veel vrije momenten altijd kunnen consumeren. Wie nadenkt weet dat - los van welke (evt. christelijke) waarden je hanteert, de kleine middenstander moet bloeden voor het drammen van het grootwinkelbedrijf. Moeten deze hardwerkende middenstanders dan perse burn-out raken of hun toko moeten sluiten? Daarnaast zouden dergelijke vergelijken nooit gemaakt worden over andere - in nederland wel goed beschermde religies. Beste mensen: ik roep u op om u eens te verplaatsen in een winkelier, die door dit gedram en vaak ook de druk van consumenten, voortaan nooit meer vrij kan zijn. Onze "genietmomenten" worden voor de kleine winkelier de doodsteek. En dat heeft weer gevolgen voor "ons consumenten": het wordt veel minder gezellig, minder winkels, minder persoonlijk contact en service etc. Wie dit niet ziet of ontkent is eerder een sukkel dan een realist. Het zou ons sieren om niet christenen meteen weer de maat te nemen, maar te bedenken dat deze partijen misschien wel staan voor (maatschappelijk gezien) best nuttige en wijze dingen. Wim uit Utrecht | 22-12-2016 10:10 uur "Maar het belangrijkste is dat veel christenen de rustdag ervaren als een geschenk van God, een dag om op adem te komen" Dat zou een prima argument zijn.....tegen een wet die mensen zou verplichten om op zondag te werken/boodschappen te doen. Maar nu wil je dus als CU/SGP andere mensen dwingen om JOUW rustdag over te nemen. Godsdienstvrijheid is niet alleen een kwestie van nemen, maar ook van geven. Bart uit Amersfoort | 22-12-2016 09:54 uur Blij toe,Hopelijk ook snel in Montfoort, het zou het ook wel fijn zijn als je op zondag een boodschap kan doen, maar net zoals in woerden het geval was, wordt er rekening gehouden met de 10% kerkgangers in de gemeente.. Ronald uit Montfoort | 22-12-2016 09:44 uur Het staat de raadsleden van CU-SGP natuurlijk altijd vrij te vertekken naar een land waar hun waarden, religie en de regels ervan, wel onder dwang worden opgelegd aan andere mensen. Zoals Iran, Saoudi-Arabië, het gebied van IS, en nog wat andere plekken waar men net als in de CU-SGP fractie, geen enkele boodschap heeft aan vrijheid van religie. Thomas uit Utrecht | 22-12-2016 08:31 uur Nu Wijk bij Duurstede! P uit Wijk | 22-12-2016 07:56 uur Wedden dat deze kneiers lekker gaan winkelen op zondag.... Hans uit Woerden | 22-12-2016 07:46 uur Niet alle mensen in Woerden zijn Christenen. En sommige hebben het achter hun ellebogen. En men kan misschien boos worden om deze uitspraak, het is wel zo! Woerd uit Woerden | 22-12-2016 07:12 uur Eindelijk die schijnheilen weg. Wedden dat ze lekker gaan shoppen op zondag ! Trieste gemeente, heel NL is zowat op zondag, behalve deze christelijke kliek. Freek uit Woerden | 22-12-2016 06:48 uur

Nieuwsoverzicht