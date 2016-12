Opnieuw auto in vlammen op in Overvecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 22 december 2016, 06:49 uur | update: 07:01 uur

Foto: 112mediautrecht.nl

UTRECHT - Op de Ibisdreef in Overvecht is een auto in vlammen opgegaan. De brand werd vlak na middernacht ontdekt.



De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.



De oorzaak is nog onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.



Een berger heeft het voertuig meegenomen.



Reacties van lezers Mijn teller staat nu op 96 auto's. De brand die Goochem noemt is daar niet in meegenomen, en het zou kunnen dat ik er nog een paar heb gemist. Branden waarvan als oorzaak een technisch defect is opgegeven heb ik ook niet meegeteld. Lombokker uit Utrecht | 22-12-2016 11:51 uur Beste Lombokker, We gaan richting het eindtotaal voor 2016. En dat getal lijkt me een politiek feit van de eerste orde. Zullen politici dit oppikken? Denk het niet. De politieke onwil is te groot. Het beste is dus om de werkelijkheid te negeren. Overigens zijn volgens mij nu de treinen aan de beurt: recentelijk branden in Sloterdijk en Bussum. Massegast uit Utrecht | 22-12-2016 10:03 uur Voor de tellers onder u: op 19 december stond er om 23:10u volgens de P2000-websites een auto te fikken op de Livingstonelaan op Kanaleneiland-Zuid, bij het Jongerencentrum en SECU in de buurt. Geen idee of het kortsluiting was of brandstichting. In die buurt worden heel vaak auto's in de brand gestoken: in 5 jaar tijd al 8 als deze meegerekend kan worden, waarvan 5 in 2 jaar tijd. Goochem uit Utreg | 22-12-2016 09:49 uur

