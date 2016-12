Utrechters brengen geld naar Glazen Huis

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 22 december 2016, 07:02 uur | update: 08:05 uur

BILTHOVEN - Inwoners van de provincie Utrecht dragen flink bij aan de inzameling van Serious Request en Het Rode Kruis. De acties lopen uiteen van koekjes bakken tot karaoke, maar Aart van Meerveld zet zich extra in voor de actie. Hij loopt van zijn werkgever RIVM in Bilthoven naar het Glazen Huis in Breda, een afstand van 83 kilometer.



Van Meerveld brengt het bedrag van bijna 20.000 euro dat de acties bij het RIVM hebben opgeleverd. Hij heeft zich goed voorbereid: "Veel sporten en goed eten." Hij hoopt na acht uur hardlopen rond 17.00 uur aan te komen in Breda.



In het Beatrixpark worden oliebollen voor het goede doel gebakken. Lunchroom De Smaak van Lunet, dat wordt gerund door mensen met een beperking, hoopt zo'n 800 van die lekkernijen uit het vet te halen. De medewerkers denken rond de 500 euro binnen te halen. Oliebollen bakken is nieuw voor ze. "Maar ze zijn een kei in de keuken, dus dat gaat lukken", zegt Alexandra Landman van de lunchroom.



Een heel andere actie wordt gevoerd bij het ID College in Woerden. Daar wordt een stoelendans gelopen voor Serious Request. Medestudenten kunnen kijken en geld bieden op wie gaat winnen.



De meeste bijzondere actie is afkomstig van een zesjarig ongeneeslijk ziek jongetje. Tijn meldde zich woensdag met zijn vader bij het Glazen Huis in Breda. Het ventje heeft hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks bij vijftien tot twintig kinderen wordt vastgesteld. Genezing is uitgesloten.



Tijn vraagt echter geen geld voor zichzelf, maar voor anderen. Onder het motto Heel Holland Lakt werd in minder dan 24 uur tijd ruim 400.000 euro opgehaald. Tijn komt donderdag een uurtje lakken bij het Glazen Huis.



De dj's Frank van der Lende en Domien Verschuuren zitten dit jaar in het Glazen Huis. Ze werden zondagavond door de wereldberoemde dj Hardwell opgesloten en komen er met kerst weer uit. Na drie dagen is in totaal 1.829.954 euro opgehaald, maakte 3FM woensdag bekend. De opbrengst van de actie is bedoeld om minder kinderen te laten sterven aan longontsteking.



