UMC Utrecht maakt test voor verschil bacterie of virus

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 08:02 uur | update: 10:06 uur

Foto: Bart Maat, ANP

UTRECHT - Wetenschappers van het UMC Utrecht hebben een test ontwikkeld waarmee artsen heel snel kunnen zien of een patiŽnt met koorts een bacteriŽle of virale infectie heeft. Dat is belangrijk, omdat antibiotica alleen bij een bacteriŽle infectie werken.



De test is speciaal gemaakt om sneller te kunnen zien wat de oorzaak is van koorts of acute luchtwegproblemen bij kleine kinderen. Artsen schrijven vaak direct een antibioticakuur voor, maar dat is zinloos als het gaat om een virus. Door de test worden straks minder antibiotica voorgeschreven. Zo wordt voorkomen dat bacteriŽn resistent worden en infecties moeilijker te behandelen zijn.



De nieuwe test bestaat uit een bloedonderzoek, waarin drie eiwitten worden geanalyseerd. Uit proeven onder 577 kinderen in Nederland en IsraŽl blijkt de test in vrijwel alle gevallen goed te kunnen aangeven of het gaat om een bacterie of virus.



De onderzoekers hebben hun resultaten gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Infectious Diseases. De Europese Commissie heeft 2,3 miljoen euro gegeven aan een bedrijf dat de test geschikt gaat maken voor grootschalig gebruik.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Goede ontwikkeling! Kan meteen aan ouders geleerd worden welke kinderziekten er nu eenmaal bij horen in de ontwikkeling van een vatbare peuter tot een weerbare volwassene: weerstand opbouwen gebeurt nu eenmaal niet zonder het van tijd tot tijd moeten pareren van kwalen waarvan de meeste bij goed beleid vanzelf overgaan. Daar hoeven geen zware middelen als extreme hygiŽne en kinderen behoeden voor alle mogelijke gevaren aan te pas te komen. Goochem uit Utreg | 22-12-2016 10:08 uur

Nieuwsoverzicht