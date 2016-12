Bovag wil bijtelling per kilometer

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 22 december 2016, 08:04 uur | update: 10:06 uur

Foto: RTV Utrecht

BUNNIK - Autobranchevereniging Bovag in Bunnik wil dat de bijtelling voor lease-auto's per kilometer wordt berekend. Nu is de bijtelling nog een vast bedrag. Volgens de Bovag is een berekening per kilometer eerlijker en is dat goed voor de bereikbaarheid en het milieu.



Mensen die een auto van de zaak leasen, betalen daarvoor extra belasting als ze de auto meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruiken. Ze moeten bij de belastingaangifte een percentage van de catalogusprijs van de auto bij hun inkomen optellen. Dit wordt bijtelling genoemd.



Het maakt voor de hoogte van de bijtelling nauwelijks uit of leaserijders heel veel of juist weinig privé rijden. Door het huidige systeem om te zetten naar een bijtelling per kilometer wordt het eerlijker, zegt de Bovag. Wie veel privé rijdt, betaalt dan meer bijtelling en wie weinig rijdt juist minder.



Mensen die hun lease-auto nu veel privé gebruiken, zullen bij een bijtelling per kilometer veel bewuster en veelal minder gaan rijden, zegt de organisatie. "Dat maakt de weg ook vrij voor noodzakelijke flexibilisering van zakelijke mobiliteit, die daardoor slimmer en duurzamer kan worden."



De Bovag pleit voor een proef met nieuwe vormen van bijtellen.



Reacties van lezers @Sander F. uit Rhenen, er zijn ook ondernemers die hun bestelauto ZELF betaald hebben, dus geen lening en geen leaseauto. Ik denk dat een registratiekast dan een beetje rare oplossing is vind je niet. En als je denkt dat een bedrijfswagen zo goedkoop is (grijs kenteken wel te verstaan) heb je het schromelijk mis. Deze auto's zijn al aangepast aan het ontmoedigingsregiem van het RDW en de belastingdienst. Niet iedereen heeft dus een leasebak Sander,... er bestaan ook nog mensnen die gewoon werken voor hun spullen ipv alles op de pof te kopen en te leasen,.... Anders gezegd om het je begrijpelijk te maken, waarom moet ik bijtelling betalen over mijn eigen verdiende geld wat ik heb besteed aan een bedrijfsauto ? Voor het BPM en BTW voordeel ?? En dat beetje houderschapsbelasting wat je minder hoeft te betalen ?? Dat weegt niet op tegen de nadelen van een grijs kenteken bedrijfsauto hoor,.... Ooh en bijtelling over grijs kentekenauto's is inclusief BTW en BPM,... ook zoiets,... Het gaat alleen om centen centen centen,... de BOVAG is niks anders dan een verlengstuk van de overheid ipv een belangorganisatie voor garagehouders,.. Arie Kanarie uit Lutjebroek | 22-12-2016 14:15 uur Gewoon een registratiekast verplicht stellen in elke auto die zakelijk gebruikt wordt. Valt er weinig te liegen, Dave. Sander F. uit Rhenen | 22-12-2016 12:25 uur Dan maken we van de belastingaangiften een nog grotere leugenbrief En zal er nog veel meer mee gefraudeerd worden Maar ja de Bovag heeft ook al verstand van belastingen Dave uit Utrecht | 22-12-2016 09:43 uur Waarom niet alle autorijders afrekenen op kilometers? Maak een vaste rubriek in de aangifte inkomstenbelasting. Bij verkoop moet dan de kopende partij akkoord gaan met de opgegeven kilometerstand. Is maar een ideetje, maar wel zo eerlijk. Tim uit Utrecht | 22-12-2016 09:40 uur

