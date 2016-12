Bol.com haalt vuurwerk van site

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 22 december 2016, 08:30 uur | update: 10:29 uur

Archief. Foto: Lex van Lieshout, ANP

UTRECHT - De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft Bol.com gemaand om vuurwerkartikelen per direct van de website te halen. Vuurwerk mag niet via de post worden verstuurd. Via de Utrechtse webwinkel werden de artikelen aangeboden en verzonden door winkeliers, die Bol.com gebruiken om hun producten aan te bieden.



"Bol.com heeft zelf geen vuurwerk verkocht. De verkooppartners kunnen zelf hun assortiment op onze website zetten. Met bijna 15 miljoen artikelen in onze winkel zien we niet altijd om wat voor producten het gaat", aldus een woordvoerster. "We zijn daarom blij dat de inspectie ons hier op heeft gewezen en we hebben daarna meteen actie ondernomen."



Bol.com heeft de verkooppartners laten weten dat ze geen vuurwerk meer aan kunnen bieden via de webwinkel. Ook zijn alle artikelen van de site gehaald, meldt het AD.



De inspectie bekijkt nog of er meer maatregelen nodig zijn tegen Bol.com.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht