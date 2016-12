Amersfoortse scholieren 'halen licht' bij kerk en moskee

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 22 december 2016, 09:34 uur | update: 10:16 uur

AMERSFOORT - Leerlingen van het Farel College in Amersfoort halen vandaag 'het Licht' op bij kerken en een moskee uit de buurt. Ze krijgen daar toespraken over de zeven werken van barmhartigheid, dit jaar het thema op school.



"Met kerst vieren we de geboorte van Jezus, de belangrijkste figuur uit het Christendom, maar Jezus is ook een belangrijke profeet in de islam. Daar wordt hij Isa genoemd", zegt lerares Hillegonde van Diermen van het Farel College.



"Met de geboorte van Jezus vieren we dat hij kwam om vrede te brengen: het Licht. Dat willen we ophalen bij kerk en moskee en naar school brengen", aldus Van Diermen. De leerlingen krijgen in dit geval symbolisch ledlichtjes.



De lichtjes zitten in ballonnen en daar schrijven de leerlingen wensen op die te maken hebben met barmhartigheid. De ballonnen worden vervolgens in zelfgemaakte torens van vijf meter hoog losgelaten.

Die torens van bamboe staan voor de zeven werken van barmhartigheid, naar een verhaal uit het evangelie van Matteüs.



