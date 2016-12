Fietser gewond bij aanrijding in Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 22 december 2016, 10:22 uur | update: 10:28 uur

Foto: Keistadnieuws (Foto 1 van 3) Foto: Keistadnieuws (Foto 2 van 3) Foto: Keistadnieuws (Foto 3 van 3) ‹ ›

AMERSFOORT - Een fietser is donderdagochtend rond 8.30 uur in botsing gekomen met een auto bij het Stationsplein in Amersfoort. De fietser raakte daarbij gewond.



Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse behandeld. Hij is daarna per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.



Zowel de auto als de fiets liepen lichte schade op door de aanrijding.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht