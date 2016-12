Rover met NS bij rechter tegen actie van machinisten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 22 december 2016, 11:49 uur | update: 11:52 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - In navolging van de NS is ook Rover niet blij met de aangekondigde staking van machinisten vrijdag. De reizigersvereniging heeft zich aangesloten bij het kort geding dat het spoorbedrijf heeft aangespannen.



De machinisten willen vrijdag, de laatste werkdag voor Kerstmis, het werk neerleggen. "Deze acties zullen voor veel reizigers leiden tot uitgevallen treinen en urenlang wachten op koude stations", stelt Rover-voorzitter Arriën Kruyt.



"Rover komt op voor de honderdduizenden reizigers die last zullen ondervinden van deze acties. Daarom vragen we net als NS aan de rechter in Breda om de acties te verbieden."



De machinistenvakbond VVMC voert actie tegen het zogenoemde rondje om de kerk, het steeds maar weer rijden op vaste trajecten. De rechtbank in Breda buigt zich donderdagmiddag over de vraag of actie mag doorgaan.



Reacties van lezers De kerstgedachte van de vakbonden: We nemen u in gijzeling en dwingen je om urenlang in de kou te staan, omdat de 28 leden die we nog hebben het anders net ietsjes minder naar hun zin hebben. Zo groot is de minachting voor medemensen bij de vakbonden tegenwoordig. Thomas uit Utrecht | 22-12-2016 12:40 uur

