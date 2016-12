Voedselbank vult pakketten extra goed voor kerst

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 22 december 2016, 11:15 uur | update: 11:32 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De Voedselbank in de Utrechtse wijk Rivierenwijk is druk bezig met de dagen rondom kerst. Zo kunnen mensen die minder te besteden hebben ook genieten van kerst.



Catharine, vrijwilliger van de Voedselbank, vult de pakketten extra goed. "In de pakketten van de kerst doen we cadeaubonnen, we geven zakken met oliebollen mee en ze krijgen een kerstpakket. En ze krijgen een extra tas met voedingswaarden van de Schijf van Vijf."



Bij een aantal voedselbanken krijgen de afnemers vlak voor Oud en Nieuw ook speciale pakketten.



