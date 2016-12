SP verbaasd over negeren pers door Lot van Hooijdonk

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 13:56 uur | update: 14:03 uur

UTRECHT - De SP in Utrecht wil van wethouder Lot van Hooijdonk weten waarom zij vragen van RTV Utrecht over de Cargohopper niet beantwoordt. In november berichtte RTV Utrecht dat het project met elektrische distributie in de binnenstad een stille dood was gestorven. Het project werd gesteund door subsidie van de provincie en een geldprijs die via de gemeente Utrecht werd gewonnen.



Op 24 november stelde Tim Schipper van de SP vragen aan de wethouder van GroenLinks over het ter ziele gegane project. Van Hooijdonk antwoordde dat het karretje geplaagd werd door een serie mankementen. Zowel Cargohopper zelf, als het bedrijf dat de wagentjes leverde, herkennen zich niet in dat commentaar.



Vervolgens stelde RTV Utrecht vervolgvragen aan wethouder Lot van Hooijdonk. De redactie wilde graag weten waarop zij baseert dat de wagentjes van het bedrijf Divaco uit Wijk bij Duurstede van slechte kwaliteit waren. Die vragen werden ondanks aandringen nooit beantwoord.



De SP stelde donderdag dezelfde vragen aan de wethouder, maar wil ook graag weten: "Wat het beleid is van het college ten aanzien van het beantwoorden van vragen vanuit de media?"



Reacties van lezers Je kunt je beter verbazen over het feit dat men verbaasd is over het stilzwijgen na het wanbeleid van deze wereldvreemde. Jan uit Amersfoort | 22-12-2016 19:58 uur Ik heb ooit eens vermeld dat mevrouw van Hooijdonk "van Lotje is getikt" en dat vond geen genade in de ogen van de redactie. Zo langzamerhand zal de redactie het toch met Hans eens moeten zijn , dat de handelswijze van deze mevrouw op zijn minst vreemd is te noemen. Zij helpt Utrecht langzaam maar zeker naar de bliksem en daarover en over haar gedrag geeft mevrouw geen verantwoording. Vreemde vrouw , het is niet anders`. Hans S. uit IJsselstein | 22-12-2016 19:37 uur Die wagentjes zijn prima te gebruiken als milieuvriendelijke transportmiddelen voor biomassa voor die door Eneco zo gewenste centrale. Kortom: zoek daar eens verder. Goochem uit Utreg | 22-12-2016 18:37 uur De arrogantie van de macht is bij Lotje diep geworteld! OVV uit Utrecht | 22-12-2016 17:27 uur Ik wil ook wel eens antwoord van Lot als ik vragen stel over de vergunning van de motorcrossclub op Lage Weide, daar moest eerst de Ombudsman aan te pas komen, nu weet ze hoe het voelt om genegeerd te worden. Bertje uit Utrecht | 22-12-2016 15:45 uur om aan te tonen dat die karretjes zo slecht zijn moeten ze wel weten waar ze zijn gebleven,zelfs dat is een raadsel. twee uit | 22-12-2016 15:21 uur een poging om 'eigen falen en gebrek aan (dossier)kunde te verhullen'??? Lotje .... is dat niet onze wethouder van verkeer van dat busbaantje door Vleuterweide waar al menig dode is gevallen??? P. uit Utrecht | 22-12-2016 14:56 uur Het weigeren van Van Hooidonk om de pers te woord te staan of in benodigde gevallen tekst en uitleg te geven is niet nieuw maar stelselmatig. Toch maakt dit deel uit van een gekozen volksvertegenwoordiging. Het is een krampachtige poging om eigen falen en gebrek aan (dossier)kunde te verhullen. Maar als je terug kijkt is dit bij verkeersdoorstroom plan gebeurd icm met het maanden te laat presenteren en telkens uitstel. Maar ook bij het Nedereindse plas dossier stelselmatigverzuimen de media te woord te staan. Ook op correspondentie wordt overigens niet gereageerd weet ik uit eigen ervaring. Zit op antwoord te wachten ip een brief van maart 2014!!! Over privacy en misbruik van bepaalde data door de wethouder. Kansloos type is het. AntiLot uit Trutrecht | 22-12-2016 14:27 uur Dat is tegenwoordig gemeenteraden en wethouders eigen om geen antwoord te geven als er eens een vinger op een zere plek wordt gelegd,... niet alleen Utrecht maakt zich daar schuldig aan. Arie Kanarie uit Lutjebroek | 22-12-2016 14:07 uur

