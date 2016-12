Zolder in brand in Kamerik

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 22 december 2016, 12:42 uur | update: 13:43 uur

Foto: Woerden TV (Foto 1 van 3) Foto: Woerden TV (Foto 2 van 3) Foto: Woerden TV (Foto 3 van 3) ‹ ›

KAMERIK - De brandweer heeft donderdagochtend een brand in een woning aan de Burgemeester de Kockstraat in Kamerik geblust. Het vuur was ontstaan op zolder.



Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, er raakte dan ook niemand gewond.



Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de gedupeerden te ondersteunen.



