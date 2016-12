GroenLinks wil meer allochtone meisjes aan het sporten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 14:32 uur | update: 14:32 uur

UTRECHT - GroenLinks in Utrecht maakt zich zorgen over de sportdeelname in de stad, vooral van allochtone meisjes. De partij wil dat wethouder Paulus Jansen van Sport uitzoekt waarom allochtonen minder sporten.



"Het kan komen door de sociaal-economische positie, dus omdat mensen geen geld hebben om te sporten, of omdat er culturele verschillen zijn en sporten niet van huis uit wordt gestimuleerd", zegt raadslid Steven de Vries van GroenLinks. "Maar het kan ook een heel andere reden hebben en daarom willen we dat onderzoek."



GroenLinks wil een plan van aanpak zodra duidelijk is wat de reden is van het grote verschil tussen de sportdeelname van allochtone Utrechters en Utrechters die een Nederlandse achtergrond hebben.



De partij doet al een voorzet en suggereert dat sportschoolverenigingen een oplossing zouden kunnen zijn. GroenLinks zal het idee donderdag nog bespreken tijdens de behandeling van de Sportnota.



Reacties van lezers Mooi om te zien dat de lezers, die hier reageren, het voor de vrouwen opnemen. mootjerds uit Utreg | 22-12-2016 20:51 uur Paulus, laat je niet voor het karretje van GroenLinks spannen, bovendien is het innen van de achterstallige huren van 2 voetbalverenigingen over de brug veel belangrijker. Peter uit Utrecht | 22-12-2016 19:39 uur Allochtonen, ik dacht dat juist GroenLinks die terminologie afgeschaft had? En zijn dat altijd moslims, reaguurders? Bij moslims ea religieuze groeperingen geldt er een sekse-segregatienorm: geen gemengd sporten vanaf het 7e levensjaar. Maar als op Kanaleneiland meisjesvechtsportteams bestaan valt daar dus een mouw aan te passen, mits de ouders ook nog eens de zekerheid hebben dat de begeleiders geen seksueel gedrag vertonen. Daarnaast heerst er in de sport net als in de bouw een 'wij-witte-jongens-onder-elkaar-sfeer' dat maakt dat er geen menging plaats vindt en het er dus vanaf hangt of de 'allochtonen' voldoende geld, middelen, onderling vertrouwen en organisatietalent hebben om sportverenigingen op te richten. Helaas voor de goedwillende paternalisten van GroenLinks, PvdA, CDA enz. loopt de hiŽrarchie binnen migrantengroepen vaak anders, afkomstig dat men is uit samenlevingen waarin zaken minder formeel en schriftelijk de zaken georganiseerd worden via vertrouwenspersonen. Dat waren in het land van herkomst de stamhoofden, en dat mechanisme zet zich hier voort. Kijk maar naar de neiging van migranten voortrekkers als voorbeeld te behandelen en tegelijk als weldoener, waardoor menig voorbeeld bezwijkt onder cliŽntelistische dwang vanuit de achterban en de beschuldiging van vriendjespolitiek uit gevestigde Nederlandse (regenten)kringen. Kortom GroenLinks: zie eens uw eigen taboes onder ogen. Goochem uit Utreg | 22-12-2016 17:47 uur " of omdat er culturele verschillen zijn en sporten niet van huis uit wordt gestimuleerd" net zoals men zich opstelt tegen de samenleving. dat is allemaal taboe,dus hoe hard men hun best doet om enig contact tussen mensen mogelijk te maken heeft geen effect. stop die energie maar ergens anders in. twee uit | 22-12-2016 16:04 uur Open deuren intrappen kost tegenwoordig ook al geld.... Nico uit Loenen | 22-12-2016 15:56 uur dat onderzoek en die rapporten zijn niet nodig er liggen denk ik in het archief Den Haag hierover een hele kast vol van zonde van de tijd geld en inzet Guusje uit Ij-stein | 22-12-2016 15:33 uur Nou dames en heren van GroenLinks, helaas worden vrouwen/meisjes als minder beschouwd in sommige culturen. Hebben minder vrijheid dan westerse vrouwen/meisjes. Du dat er minder allochtone vrouwen/meisjes sporten dan westerse.... nee sta ik nu niet echt van te kijken en daar heb je toch echt geen onderzoek voor nodig. of vervelen jullie je soms bij de partij ??? Dave uit Utrecht | 22-12-2016 15:07 uur Ik denk dat Paulus het antwoord zelf wel weet, toch Paulus? Los van dit onderwerp zou ik graag zien dat het basisonderwijs sporten meer zou stimuleren. Het idee van Erben Wennemars om elke schooldag te beginnen met wat basis-beweging zou ik van harte toejuichen! Tinus Gragwoater uit Vleuten | 22-12-2016 14:58 uur

